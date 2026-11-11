Delincuentes ingresan a robar a vivienda de la madre de Charles Aránguiz en Puente Alto

11 nov. 2026 - 22:42 hrs.

¿Qué pasó?

Un robo en lugar habitado afectó durante la noche de este miércoles a la vivienda de la madre del futbolista Charles Aránguiz, ubicada en la población Esperanza.

De acuerdo con los antecedentes del procedimiento policial, el hecho quedó al descubierto cerca de las 20:31 horas, cuando la mujer regresó a su domicilio y se percató de que desconocidos habían ingresado al inmueble.

¿Cómo ingresaron a la vivienda?

Según su relato, los sujetos aprovecharon que la casa se encontraba sin moradores para levantar una reja corrediza y sacarla de su eje. Posteriormente, forzaron la puerta principal para ingresar al inmueble. Desde el interior sustrajeron distintas especies personales y luego escaparon en dirección desconocida.

De acuerdo con la información policial, las especies sustraídas fueron avaluadas preliminarmente en cerca de $2 millones. El hecho fue denunciado como robo en lugar habitado. Hasta el momento, no se han entregado antecedentes sobre personas detenidas.

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