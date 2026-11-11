Detienen a conductor que pasó a llevar a dos manifestantes en Ruta 5: Iba a exceso de velocidad y amenazó con arma blanca

11 nov. 2026 - 23:00 hrs.

¿Qué pasó?

Un procedimiento policial se registró este miércoles en San Bernardo, Región Metropolitana, en el marco de la paralización de transportistas que ha tenido lugar en varios puntos del país.

En este caso, el hecho ocurrió durante la movilización de trabajadores de buses interurbanos, los cuales mantienen detenidos sus vehículos a un costado de la Ruta 5.

Vehículo a exceso de velocidad habría pasado a llevar a dos personas

En ese contexto, un automóvil avanzó a exceso de velocidad por el sector y habría pasado a llevar a dos personas que participaban de la manifestación.

El vehículo posteriormente se detuvo, momento en el que, según comentó uno de los trabajadores que formaba parte de la movilización, al intentar encarar al conductor, este sacó un arma blanca.

"Pasó a llevar a un compañero que se estaba manifestando acá, y a una señora que no pertenece a los buses, pero que estaba cooperando", aseguró uno de los trabajadores.

"Arrancó a donde Carabineros. Nosotros lo vinimos a enfrentar y cuando lo enfrentamos nos sacó una cuchilla", relató.

Tras el incidente, Carabineros intervino y pidió a los manifestantes retroceder. En la instancia, incluso, uno de los funcionarios sacó su arma de servicio para impedir que el conductor fuese linchado.

Posteriormente, llegaron refuerzos policiales y los funcionarios revisaron al conductor, encontrando el arma blanca en uno de sus bolsillos. Luego se procedió a su detención.