Repartidores de gas se suman a paro de transportistas en Ruta 5: "El alza nos afecta el doble, porque distribuimos un combustible"

11 nov. 2026 - 19:10 hrs.

¿Qué pasó?

Los repartidores de gas también se sumaron al paro de transportistas que durante esta semana se ha registrado en distintas rutas del país. Un grupo de distribuidores se movilizó en la Ruta 5 para manifestar su descontento por el aumento de los combustibles.

"El producto que repartimos es el gas y es un combustible"

En conversación con Meganoticias Ahora, Cristian González explicó los motivos de la adhesión: "Nos juntamos un grupo de distribuidores y hoy día queremos presentar nuestras molestias con respecto a las alzas que hemos tenido".

El dirigente sostuvo que "el alza nos afecta el doble, porque somos distribuidores de un producto que es de primera necesidad y, lamentablemente, el producto de primera necesidad que repartimos es el gas y es un combustible".

González detalló que el jueves pasado el precio del gas registró un incremento de $150 por kilo. Según afirmó, esto repercute directamente en los hogares: "Eso significa que para la familia chilena aumentó el costo de la vida".

"El gasto de combustible diario se elevó demasiado"

Otro conductor ejemplificó el aumento de los gastos operacionales y aseguró que antes el costo de llenar el estanque era de $66.000, mientras que ahora "está alrededor de los $90.000". Además, indicó que "el gasto de combustible diario se elevó demasiado".

El trabajador también apuntó que los ingresos no han aumentado al mismo ritmo que los costos. "Los márgenes siguen siendo los mismos", afirmó, agregando que solicitan medidas relacionadas con el impuesto específico, el TAG y el precio de los combustibles.

A esto se suma el incremento del valor del gas. Según explicó uno de los participantes, desde el mes pasado el precio aumentó $300, lo que representa $4.500 adicionales para un cilindro de 15 kilos.

"Hago un llamado a que se sumen a esta demanda"

González, en tanto, indicó que el rubro reúne a 5.600 distribuidores de gas en todo Chile, por lo que hizo un llamado a sus colegas a adherirse a la movilización.

"Le hago un llamado a todos los distribuidores de gas a que se sumen a esta demanda, porque es importante para el pueblo de Chile; no es tan solo para nosotros, sino para ustedes".

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