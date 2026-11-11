¿La Tierra tiene una nueva miniluna?: Confirman asteroide que acompañará al planeta hasta 2027

11 nov. 2026 - 19:35 hrs.

¿Qué pasó?

La Tierra tiene una nueva compañía temporal. Se trata del asteroide 2026 QQ8, un pequeño cuerpo rocoso que quedó atrapado por la gravedad terrestre y que permanecerá durante algunos meses en las cercanías del planeta, antes de alejarse definitivamente a comienzos de 2027.

Según información recogida por Infobae, el fenómeno conocido como "miniluna" no representa ningún peligro ni modifica la dinámica de la Luna. Sin embargo, ofrece una oportunidad para estudiar cómo interactúan las fuerzas gravitatorias de la Tierra y el Sol con los pequeños objetos que circulan por nuestro vecindario espacial.

El Centro de Planetas Menores de la Unión Astronómica Internacional informó el hallazgo a fines de octubre. El objeto había sido detectado el 20 de agosto por el astrónomo húngaro Krisztián Sárneczky, aunque los cálculos indican que su trayectoria ya estaba vinculada temporalmente a la Tierra desde finales de abril.

¿Qué tamaño tiene la nueva miniluna de la Tierra?

Las estimaciones apuntan a que 2026 QQ8 tiene un diámetro de entre uno y dos metros, lo que lo convierte en uno de los objetos más pequeños identificados en una captura gravitatoria temporal.

Su distancia mínima respecto de la Tierra será de aproximadamente 568.000 kilómetros, equivalente a 1,5 veces la separación media entre nuestro planeta y la Luna. Por lo tanto, pese a su denominación, no estará más cerca que nuestro satélite natural.

Además, los especialistas descartan que represente una amenaza. Si un objeto de estas dimensiones ingresara en una trayectoria de colisión, la atmósfera terrestre lo destruiría antes de llegar a la superficie, generando como máximo un fenómeno luminoso.

¿Por qué se convirtió en una miniluna y cuándo se alejará?

El asteroide completa una vuelta alrededor del Sol cada 359 días, un período equivalente a 0,98 años terrestres. Debido a su trayectoria, pasa cerca de nuestro planeta aproximadamente una vez cada década.

Ya había tenido un acercamiento en 1965, aunque entonces no quedó atrapado por la gravedad terrestre. Su próxima aproximación está prevista para 2058, pero no se espera que vuelva a convertirse en una miniluna.

La captura actual se explica mediante la llamada esfera de Hill, una región del espacio donde la gravedad de la Tierra puede imponerse temporalmente sobre la influencia del Sol y retener objetos.

Los cálculos sitúan el final de este fenómeno entre diciembre de 2026 y enero de 2027. En ese momento, las perturbaciones gravitatorias harán que QQ8 abandone su trayectoria temporal y vuelva a quedar dominado por la gravedad solar. En total, permanecerá cerca de nueve meses vinculado a nuestro planeta.

Los científicos descartaron que fuera basura espacial

Tras el anuncio del descubrimiento, surgieron dudas sobre si el objeto podía ser un fragmento de tecnología humana, como una pieza de cohete o de algún satélite.

Para aclarar su origen, equipos astronómicos realizaron nuevas observaciones utilizando el telescopio de 2,2 metros de la Universidad de Hawái y el telescopio Discovery de Lowell.

Las mediciones permitieron descartar un origen artificial y confirmar que se trata de un cuerpo natural, probablemente un pequeño asteroide.

Su identificación es relevante para la astronomía, ya que permite estudiar objetos rocosos de dimensiones reducidas que habitualmente pasan inadvertidos en los registros de cuerpos cercanos a la Tierra.