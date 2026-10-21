Lluvia de estrellas Oriónidas: ¿Cuándo y dónde observar el fenómeno asociado al cometa Halley?

21 oct. 2026 - 19:35 hrs.

Esta jornada el cielo se iluminará con la lluvia de estrellas Oriónidas, que alcanzará su máxima actividad durante las noches de este miércoles 21 y jueves 22 de octubre, cuando será posible observar los destellos que producen pequeñas partículas al ingresar a gran velocidad a la atmósfera terrestre.

Este fenómeno astronómico está relacionado con el cometa Halley y podrá apreciarse a simple vista, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan. Sin embargo, la luminosidad de la Luna y la nubosidad prevista en distintas zonas de Chile podrían dificultar su observación.

¿A qué hora se podrá ver la lluvia de estrellas Oriónidas?

El mejor horario para observar las Oriónidas será durante la madrugada, especialmente entre las 02:00 y las 03:00 horas, y hasta el amanecer.

Uno de los factores que podría dificultar el avistamiento es la presencia de la Luna durante las primeras horas de la noche, ya que su brillo reduce la visibilidad de los meteoros más tenues.

En condiciones ideales, con cielos despejados y poca luminosidad, se podrían observar entre 10 y 20 meteoros por hora. Sin embargo, esa cifra no está garantizada y dependerá de las condiciones de observación.

¿Dónde observar las Oriónidas en Chile?

Para aumentar las posibilidades de ver el fenómeno, se recomienda buscar un lugar alejado de las luces de las ciudades, en altura y cielos despejados, como zonas rurales o cerros.

El norte de Chile, especialmente los sectores interiores de la región de Antofagasta, puede ofrecer buenas condiciones para la observación si el tiempo acompaña. En otras zonas del país también será posible intentar el avistamiento, aunque la nubosidad y las eventuales precipitaciones podrían dificultarlo.

Además, no es necesario utilizar telescopios ni binoculares: observar a simple vista permite abarcar una mayor porción del cielo y aumenta las posibilidades de distinguir los destellos.

¿Por qué se produce la lluvia de estrellas Oriónidas?

Las Oriónidas se producen cuando la Tierra atraviesa los restos que dejó el cometa Halley durante sus recorridos alrededor del Sol. Al ingresar a la atmósfera terrestre a gran velocidad, estas pequeñas partículas se calientan y desintegran, generando los destellos luminosos conocidos como estrellas fugaces.

El nombre del fenómeno se debe a que los meteoros parecen provenir de la constelación de Orión, aunque pueden aparecer en distintas partes del cielo.

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