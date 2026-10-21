Rabat respalda reforma al INDH y apunta a las querellas por el estallido social: "Solo 68 han tenido algún destino"

21 oct. 2026 - 20:15 hrs.

¿Qué pasó?

El ministro de Justicia, Fernando Rabat, respaldó ante la comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados el proyecto presentado por el Gobierno que busca reformar el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).

Durante la sesión, el secretario de Estado sostuvo que la iniciativa apunta a fortalecer la gobernanza del organismo y a garantizar una mayor transversalidad.

“Que este tenga de verdad transversalidad y que sea acogido por todos los chilenos y no solamente por algunos”, planteó.

INDH sin atribución de presentar querellas

Una de las principales medidas contempladas en el proyecto es eliminar la atribución del INDH para presentar querellas.

Sobre este punto, Rabat señaló que el organismo interpuso 3.263 acciones judiciales por hechos ocurridos en el marco del estallido social, de las cuales solo 68 “han tenido algún destino”.

El ministro también recordó que la facultad de presentar querellas no estaba contemplada en el proyecto original que creó el instituto. Según explicó, la atribución fue aprobada durante el primer trámite constitucional, pero rechazada en el segundo y posteriormente por la comisión mixta.

“Se discutió un primer trámite constitucional en que se aprobó esa facultad, en segundo trámite constitucional se rechazó y la comisión mixta la rechazó y fue un veto de la expresidenta Bachelet que incorporó dentro de las facultades del Instituto Nacional de Derechos Humanos esta facultad de interponer querellas”, precisó.

La propuesta del Ejecutivo también contempla modificar la composición del Consejo del INDH. De acuerdo con Rabat, se espera que la instancia quede integrada por cinco miembros, quienes ejercerían por un período de dos años, sin posibilidad de reelección.