Gobierno destaca preparación ante sistema frontal, pero advierte que el evento sigue en desarrollo

21 oct. 2026 - 06:32 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la noche del martes, el Gobierno realizó un positivo balance de los preparativos ante el sistema frontal que afecta al país entre las regiones de Coquimbo y Biobío. Sin embargo, advirtió que el evento meteorológico sigue en desarrollo y llamó a mantener las medidas de preparación y alertamiento.

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, destacó que hasta ese momento no se habían registrado emergencias graves en la zona afectada, especialmente en las regiones de Valparaíso, Metropolitana y O’Higgins, donde se concentraron las precipitaciones más intensas.

“Todavía no hay que dar por superados los niveles de preparación y de alertamiento que hemos comunicado con ocasión de las reuniones que se han sostenido para monitorear este evento”, señaló la autoridad durante el balance.

Pavez también informó que durante la tarde se realizó una reunión con el Presidente de la República y los delegados presidenciales de las zonas afectadas, instancia en la que cada uno entregó un reporte sobre la situación en su territorio.

“Creemos que hasta el momento la preparación ha sido la adecuada, y a nombre del Gobierno quisiéramos agradecer a todos los chilenos que han colaborado”, agregó el subsecretario.

Lluvias, granizadas y evacuaciones preventivas en la RM

En la Región Metropolitana, la jornada estuvo marcada por tormentas eléctricas, intensas lluvias y granizadas, además de diversas afectaciones. También se realizaron evacuaciones preventivas en Las Condes, Talagante y Puente Alto. Pese a ello, hasta el balance del Gobierno no se habían reportado emergencias graves.

La Región Metropolitana se mantiene en alerta roja, aunque se dispuso el retorno a clases para este miércoles. En cuanto al Metro de Santiago, la estación Departamental debió cerrar debido a un anegamiento por aguas servidas, mientras que el resto del servicio operó con lentitud y algunas interrupciones momentáneas.

Por otra parte, la Municipalidad de Ñuñoa dispuso motobombas industriales para evacuar el agua acumulada en avenida Irarrázaval, que amenazaba con ingresar a locales comerciales y viviendas.

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