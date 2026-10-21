Así funciona el sensor con inteligencia artificial que monitoreó la Quebrada Honda para alertar ante posibles desbordes

21 oct. 2026 - 03:55 hrs.

¿Qué pasó?

Un aumento en el nivel del agua puede ser una señal clave para advertir sobre una posible emergencia. En la Quebrada Honda, en Las Condes, un sensor permite vigilar el comportamiento del cauce en tiempo real y enviar los datos a una plataforma que utiliza inteligencia artificial (IA) para analizar las condiciones y generar alertas.

La tecnología fue instalada en el colector de aguas del sector luego del episodio que afectó a la comuna, cuando el arrastre de agua, barro y piedras provocó daños. El objetivo es contar con información actualizada sobre el nivel del agua y detectar variaciones que requieran atención.

El sistema fue desarrollado por Capta Hydro, empresa que trabaja con equipos de medición y monitoreo hídrico. Su director ejecutivo, Emilio de la Jara, explicó que la compañía coordinó la instalación con la Municipalidad de Las Condes y otros organismos.

¿Cómo funciona el sensor de la Quebrada Honda?

Según informó Las Últimas Noticias, el equipo mide el nivel del agua y transmite los registros a una plataforma digital llamada AMARU. Allí se pueden visualizar los cambios del cauce y revisar su comportamiento a lo largo del tiempo.

El sistema también utiliza agentes de inteligencia artificial que analizan los datos de los sensores y los relacionan con información meteorológica, como las precipitaciones. Con esos antecedentes, pueden generar alertas según las condiciones observadas.

“Dejamos todo conectado con nuestra aplicación que se llama Amaru, que tiene agentes de IA que están analizando el clima, la pluviometría y correlacionándolo con los equipos y dando alertas dependiendo de cómo se comporta el clima”, explicó De la Jara al medio antes señalado.

Además de medir el nivel del agua, la tecnología de Capta Hydro permite registrar otras variables, como la velocidad y el caudal, según el equipo instalado.

De los datos a las alertas

La plataforma permite observar las mediciones y detectar cambios en el comportamiento del agua. Los agentes de IA pueden procesar esos registros, elaborar estadísticas y preparar notificaciones para las personas o instituciones que necesitan recibir la información.

Felipe Tejada, director tecnológico de Capta Hydro, detalló que estos agentes pueden dividirse las tareas: algunos interpretan los datos y otros se encargan de generar alertas y comunicarse con los equipos de medición para aumentar la frecuencia de los registros.

La información obtenida puede utilizarse para apoyar la respuesta ante una emergencia. Sin embargo, el sensor cumple una función de monitoreo y alerta: no evita por sí solo un desborde ni garantiza que una emergencia no ocurra.

Una instalación rápida y con energía solar

Según De la Jara, los equipos cuentan con una estructura resistente, módulos para distintas mediciones y alimentación mediante energía solar. También disponen de conexión para transmitir los datos a la plataforma digital.

El ejecutivo indicó que la instalación puede realizarse en cerca de media hora y que el costo de los equipos fluctúa entre los 4 y los 10 millones de pesos, dependiendo de sus características.

La empresa explicó que la tecnología se utiliza en distintos países y que, tras la instalación en Las Condes, otras municipalidades manifestaron interés en contar con equipos similares.

Entre los lugares mencionados están Lo Barnechea, Colina, Río Colina y Estero Las Ñipas, donde se han planteado posibles instalaciones para ampliar el monitoreo.