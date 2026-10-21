La foto del Ejército que se hizo viral por un supuesto fantasma: ¿Quién es el niño que aparece en la imagen?

21 oct. 2026 - 08:10 hrs.

¿Qué pasó?

Una fotografía publicada por la Escuela Militar del Libertador Bernardo O'Higgins en redes sociales llamó la atención de los usuarios por un detalle que, a primera vista, pasó inadvertido para algunos: la presencia de un niño en la parte inferior de la imagen.

Su aparición desató especulaciones y bromas en los comentarios, donde varias personas comenzaron a plantear que podría tratarse de un fantasma.

La imagen del supuesto fantasma

La imagen corresponde a una publicación institucional del Ejército relacionada con el encuentro de la Promoción 2003–2006, cuyos integrantes regresaron a la Escuela Militar para conmemorar dos décadas desde su egreso.

El registro muestra exestudiantes egresados y, en la parte baja de la fotografía, entre medio de algunos uniformados, se distingue a un menor con lo que parecía ser ropa antigua y una gorra militar.

Fue precisamente ese detalle el que alimentó las teorías paranormales y llevó a que la imagen comenzara a circular entre usuarios de distintas redes sociales.

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Fin al misterio: No era un fantasma

Entre los diversos comentarios que dejó a la publicación, algunos usuarios hicieron notar que el niño también aparecería en otras fotografías del evento.

Una de esas imágenes comenzó a difundirse en redes, y muestra a un menor con características físicas y vestimenta aparentemente idénticas a las del niño que aparece en la polémica fotografía militar.

A partir de ese registro, varios usuarios plantearon que se trataría de la misma persona y que, por lo tanto, no habría nada paranormal en su presencia. "Sale en otra foto también, debe ser familiar de alguien de la foto", escribió una persona en los comentarios de la publicación de la Escuela Militar.

¿Quién sería el niño de la fotografía?

Entre los comentarios también apareció la versión de que el menor sería hijo de uno de los o las oficiales presentes en la actividad y que habría quedado incluido accidentalmente en la imagen. Otros usuarios señalaron que lo habían visto en un video o en otras fotografías tomadas durante el encuentro.

Incluso, algunos comentaron que tendría la gorra de su padre en las manos, aunque esa versión no ha sido confirmada oficialmente.

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