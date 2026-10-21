Sernac alerta por falla en pernos de los asientos delanteros de vehículo: Revisa el modelo afectado

21 oct. 2026 - 19:35 hrs.

¿Qué pasó?

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) informó este miércoles que Ford Motor Company Chile SpA le comunicó una alerta de seguridad que afecta a vehículos de su modelo F-150 comercializados en Chile entre junio y septiembre de 2026.

La alerta se debe a un posible defecto en los pernos de sujeción de los asientos delanteros, situación que podría representar un riesgo para la seguridad de los consumidores.

Según informó la empresa, en algunos de los vehículos involucrados los pernos que sujetan los asientos delanteros del conductor y del pasajero a la carrocería podrían no contar con el torque correcto o incluso faltar.

De ocurrir esta situación, los asientos podrían no quedar correctamente asegurados, reduciendo la eficacia del sistema de sujeción de los ocupantes. En casos extremos, esto podría aumentar el riesgo de lesiones en caso de accidente.

De acuerdo con lo reportado por Ford, hasta la fecha no se han registrado accidentes ni lesiones derivadas de esta condición en Chile.

Sernac

¿Qué medidas adoptará Ford?

La empresa realizará una inspección de los vehículos involucrados y ajustará al torque especificado los pernos que sujetan los asientos delanteros del conductor y del pasajero.

En caso de ser necesario, también se reemplazarán los pernos que falten, con el objetivo de garantizar que ambos asientos estén correctamente instalados y sujetos.

La reparación tendrá una duración estimada de aproximadamente 30 minutos y no tendrá ningún costo adicional para los consumidores.

¿Cómo saber si mi Ford F-150 está involucrada?

La marca recomienda verificar si el vehículo se encuentra dentro del listado correspondiente al VIN o número de chasis adjunto. Para realizar esta consulta, se debe revisar el enlace proporcionado por la empresa, específicamente en el apartado "descripción del producto" (en este enlace).

Si el vehículo aparece en el listado, el propietario deberá comunicarse a través de los puntos de contacto señalados por Ford y agendar una cita para ejecutar la campaña de reparación.

En caso de dudas, los consumidores pueden contactar directamente a la empresa para conocer el procedimiento: