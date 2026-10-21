Confirman que fenómeno registrado en Retiro es compatible con un "tornado categoría EF0": Con vientos entre 105 y 137 km/h
- Por Cristian Latorre
¿Qué pasó?
La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) entregó este miércoles una evaluación preliminar del fenómeno meteorológico registrado a las 14:00 horas en el sector rural ubicado entre Huaso Chileno y Los Maitenes, en la comuna de Retiro, región del Maule.
El evento dejó una serie de incidentes en ambos sectores, entre ellos viviendas que presentaron afectaciones en sus techos y fachadas, luego de la aparición de una nube embudo en distintos puntos de la zona.
De acuerdo con los primeros antecedentes analizados por Meteorología, el fenómeno presentó “características compatibles con un tornado categoría EF0, asociado a vientos de entre 105 y 137 km/h y daños leves”.Ir a la siguiente nota
A la espera de la confirmación final
Sin embargo, la DMC recalcó que esta clasificación es preliminar y que todavía se debe determinar si efectivamente se trató de un tornado.
"Nuestros especialistas continuarán analizando los antecedentes para determinar si efectivamente se trató de un tornado y confirmar o modificar su clasificación", precisó el organismo.
La evaluación corresponde al evento registrado durante la tarde de este miércoles 21 de octubre, luego de que una nube embudo fuera observada en distintas comunas de la región del Maule, entre ellas Retiro.
El fenómeno fue reportado inicialmente por varios usuarios en redes sociales, quienes compartieron registros de la nube y de los efectos que habría provocado en sectores de la comuna.
?? #Maule | #Tornado #Meteochile realizó una evaluación preliminar del fenómeno registrado este miércoles 21 de octubre, a las 14:00 horas, en el sector rural entre Huaso Chileno y Los Maitenes, Región del Maule. De acuerdo con los primeros antecedentes, el fenómeno presenta características compatibles con un tornado categoría EF0, asociado a vientos de entre 105 y 137 km/h y daños leves. ??Esta clasificación es preliminar. Nuestros especialistas continuarán analizando los antecedentes para determinar si efectivamente se trató de un tornado y confirmar o modificar su clasificación. ?? Sigue vigente el aviso por posibles nubes convectivas con características tornádicas entre Maule y Los Lagos.— MeteoChile (@meteochile_dmc) October 21, 2026
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