Nube embudo sorprende en el Maule: Reportan daños en el techo y la fachada de una vivienda en Retiro

21 oct. 2026 - 15:37 hrs.

¿Qué pasó?

Una presunta nube embudo fue vista durante la tarde de este miércoles en varias comunas de la región del Maule, entre ellas en la comuna de Retiro, según reportaron varios usuarios en redes sociales.

Entre quienes compartieron registros del fenómeno se encuentra el alcalde de la comuna, Rafael Ramírez Parra, quien publicó en su cuenta personal de Instagram imágenes que muestran daños evidentes en una vivienda del sector.

En el inmueble se observan daños en parte del techo y de la fachada frontal, que habrían sido ocasionados por el propio fenómeno meteorológico.

Dos incidentes en la comuna

De acuerdo con la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres, se reportaron dos incidentes que dejaron viviendas afectadas en distintos sectores de la comuna.

El primero ocurrió en el sector Huaso Chileno, donde la caída de un árbol sobre una vivienda dejó a seis personas afectadas. El inmueble presenta daños que aún están en evaluación. Personal municipal se encuentra realizando los trabajos correspondientes y, hasta el momento, no se han registrado personas lesionadas.

En tanto, en el sector Maitenes se produjo la voladura de la techumbre de una vivienda, situación que dejó a tres personas afectadas. El inmueble sufrió daños menores y se mantiene habitable. Al igual que en el primer caso, personal municipal trabaja en el lugar y no se reportaron personas lesionadas.