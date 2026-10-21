Socavón en Constitución sigue creciendo y vecinos advierten riesgo de nuevos derrumbes

21 oct. 2026 - 13:05 hrs.

¿Qué pasó?

El socavón de avenida El Dique con calle Centinela, en el acceso a Constitución, se ha convertido nuevamente en un punto de preocupación debido a las lluvias que afectan a la zona. El hundimiento se produjo el 1 de agosto y, en esa oportunidad, un vehículo cayó al interior, aunque sus ocupantes resultaron ilesos.

Las precipitaciones intermitentes han provocado que el agua vuelva a escurrir hacia el interior del socavón, mientras personal municipal trabaja en el sector con motobombas y realiza labores de limpieza de alcantarillados. Pese a estas medidas, el agua se acumula rápidamente y mantiene en alerta a quienes transitan por el lugar.

Vecinos denuncian falta de soluciones

Francisco, uno de los vecinos del sector, cuestionó que el problema siga sin resolverse. “Yo creo que va a quedar para siempre”, comentó al ser consultado por las condiciones del lugar. Además, criticó las intervenciones realizadas y aseguró: “Pero esto ya tenían que haberlo arreglado”.

Otro de los residentes relató las consecuencias de las inundaciones en su vivienda. Según contó, llegó a tener cerca de un metro de agua en el interior durante los días anteriores.

Actualmente, los vehículos deben circular por una especie de bypass habilitado al costado del socavón, pasando con precaución en un tramo que se mantiene como una de las principales vías de acceso al centro de Constitución.

El agua sigue escurriendo hacia el socavón

En el lugar todavía se observan placas de cemento que formaban parte de la antigua calzada y que permanecen expuestas junto al hundimiento. La preocupación es que la acumulación de agua continúe debilitando el terreno y provoque nuevos desprendimientos.

Para intentar encauzar el agua, se instalaron sacos que forman una especie de canal, pero el flujo termina desviándose y volviendo hacia el socavón. A casi tres meses de la emergencia, el sector continúa representando un riesgo para conductores y peatones, mientras las labores se concentran en controlar el agua y mantener el tránsito.