Alerta por lluvias en cinco regiones: ¿Cuánta agua caerá en Santiago y otras ciudades de la zona central?

20 oct. 2026 - 08:51 hrs.

¿Qué pasó?

La Dirección Meteorológica de Chile emitió una alerta por precipitaciones moderadas a fuertes en un corto período de tiempo que afectarán a cinco regiones del país durante la tarde y noche de este martes 20 de octubre. El fenómeno estará asociado al paso de un sistema frontal.

De acuerdo con el organismo, el evento meteorológico podría dejar montos de agua caída de hasta 40 milímetros en algunos sectores de las regiones de O’Higgins y Maule, por lo que se recomienda mantenerse informado sobre la evolución de las condiciones del tiempo.

La alerta, identificada con el código AA180-2/2026 y emitida a las 06:49 horas, considera zonas de las regiones de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins y Maule. La intensidad de las precipitaciones variará según la zona geográfica.

¿Hasta cuándo se extenderán las lluvias?

Según la Dirección Meteorológica de Chile, las precipitaciones comenzarán durante la tarde de este martes 20 de octubre y se extenderán hasta la noche de la misma jornada.

El evento estará relacionado con un sistema frontal y contempla sectores de la cordillera de la Costa, valles, precordillera y litoral, dependiendo de la región.

Revisa las regiones y zonas afectadas por la alerta meteorológica

La alerta contempla las siguientes regiones y sectores:

Región de Coquimbo: cordillera de la Costa, precordillera y valles precordilleranos.

Región de Valparaíso: cordillera de la Costa, precordillera y valles precordilleranos.

Región Metropolitana: cordillera de la Costa, valle y precordillera.

Región de O’Higgins: cordillera de la Costa, valle y precordillera.

Región del Maule: litoral, valle y precordillera.

¿Cuántos milímetros de lluvia podrían caer en cada región?

La Dirección Meteorológica de Chile entregó una estimación de los montos de precipitación para las distintas zonas consideradas en la alerta. Las cifras corresponden a milímetros de agua caída.

Región de Coquimbo

Cordillera de la Costa: entre 15 y 25 mm.

Precordillera y valles precordilleranos: entre 20 y 30 mm.

Región de Valparaíso

Cordillera de la Costa: entre 25 y 35 mm.

Precordillera y valles precordilleranos: entre 25 y 35 mm.

Región Metropolitana

Cordillera de la Costa: entre 25 y 35 mm.

Valle: entre 25 y 35 mm.

Precordillera: entre 25 y 35 mm.

Región de O’Higgins

Cordillera de la Costa: entre 20 y 30 mm.

Valle: entre 30 y 40 mm.

Precordillera: entre 30 y 40 mm.

Región del Maule