Sistema frontal en Santiago: ¿A qué hora se registrarán las lluvias más intensas en la capital?

20 oct. 2026 - 07:54 hrs.

¿Qué pasó?

El meteorólogo Jaime Leyton entregó detalles de cómo evolucionarán las precipitaciones en Santiago y advirtió que la lluvia podría adelantarse entre una hora y una hora y media respecto de lo previsto.

La jornada comenzó con actividad eléctrica, relámpagos, truenos y chubascos durante la madrugada, además de reportes de granizos en algunos sectores de la zona norte de la capital. En ese contexto, se espera que las precipitaciones se presenten de manera intermitente durante la mañana, antes de intensificarse con el avance de las horas.

A este escenario se suma una alerta meteorológica por tormentas eléctricas emitida durante la madrugada de este martes 20 de octubre por la Dirección Meteorológica de Chile. La alerta advierte sobre la probabilidad de precipitaciones fuertes en un corto período de tiempo y considera sectores de las regiones Metropolitana, O'Higgins y Maule.

Jaime Leyton anticipa cambios en el horario de las lluvias en Santiago

El temporal venía siendo anunciado desde hace varias jornadas. Sin embargo, según explicó Jaime Leyton, el horario de las precipitaciones podría adelantarse entre una hora y una hora y media.

Durante la mañana se esperan intervalos de lluvia y pausas, por lo que las precipitaciones no necesariamente serán continuas. No obstante, el panorama podría cambiar a medida que avance la jornada, con variaciones en las condiciones atmosféricas y un aumento de la humedad.

¿A qué hora será la lluvia más fuerte?

Uno de los momentos clave del pronóstico se ubica durante las primeras horas de la tarde. Leyton anticipó que alrededor de las 13:00 horas comenzarían las tormentas, mientras que después de las 14:00 y 15:00 horas se podría registrar el período de mayor intensidad.

Este pronóstico coincide con una jornada en la que la Dirección Meteorológica de Chile mantiene una alerta por tormentas eléctricas, asociada a condiciones de inestabilidad atmosférica.