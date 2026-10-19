Pronostican lluvias intensas, tormentas eléctricas y granizadas para este martes: ¿A qué hora llegará el peak?

19 oct. 2026 - 08:15 hrs.

¿Qué pasó?

Un sistema frontal llegará a la Región Metropolitana y podría dejar precipitaciones intensas, tormentas eléctricas y eventuales granizadas durante los próximos días. El meteorólogo de Meganoticias Alejandro Sepúlveda anticipó las condiciones que se esperan en Santiago y llamó a prepararse ante un escenario de inestabilidad que podría extenderse hasta el viernes.

Según el pronóstico, este lunes estará marcado por la nubosidad parcial, algunos períodos de sol durante la mañana y temperaturas que podrían alcanzar los 25 °C. Sin embargo, durante la tarde existe la posibilidad de chubascos y tormentas eléctricas, con precipitaciones estimadas entre 5 y 6 milímetros en lapsos breves.

El escenario cambiaría durante el martes, cuando ingresaría la masa nubosa asociada al sistema frontal. Las lluvias más intensas se concentrarían entre las 17:00 horas y la medianoche, con sectores que podrían superar los 40 milímetros, además de actividad eléctrica, granizo y viento.

Lluvias intensas y tormentas eléctricas: ¿A qué hora llegará el peak?

De acuerdo con el pronóstico de Alejandro Sepúlveda, el martes sería la jornada de mayor preocupación por la intensidad de las precipitaciones en la Región Metropolitana.

El peak de las lluvias se produciría entre las 17:00 horas y la medianoche, período en que podrían registrarse montos importantes de agua caída en algunos sectores. El fenómeno también podría estar acompañado de truenos, relámpagos y granizadas.

En Santiago centro, las rachas de viento podrían alcanzar los 30 kilómetros por hora, según la proyección entregada por el meteorólogo. Por ello, el pronóstico contempla condiciones que podrían cambiar rápidamente durante la jornada, especialmente en los sectores donde se desarrollen tormentas eléctricas.

¿Cómo estará el tiempo en Santiago durante el miércoles y jueves?

La inestabilidad no terminaría con las precipitaciones del martes. Para el miércoles se esperan chubascos durante la mañana, mientras que el jueves continuaría la posibilidad de precipitaciones intermitentes a lo largo del día.

En tanto, el viernes seguirá bajo monitoreo debido a la persistencia de condiciones inestables y a la posibilidad de que continúen las lluvias en algunos sectores.

Alertas por posibles tornados y riesgos asociados a las lluvias

En paralelo, el Servicio Meteorológico de la Armada advirtió sobre condiciones favorables para la ocurrencia de tornados o trombas marinas entre el Maule y el sur del país durante el martes y miércoles, según los antecedentes entregados.

Además, Senapred elevó la alerta temprana preventiva a alerta amarilla para la jornada del martes, de acuerdo con la información preliminar proporcionada. Las precipitaciones también mantienen la preocupación por posibles remociones en masa, activación de quebradas y otros efectos asociados a la acumulación de agua, especialmente en zonas vulnerables.

Ante este escenario, se recomienda mantenerse informado a través de los canales oficiales y seguir las indicaciones de las autoridades durante el desarrollo del sistema frontal.