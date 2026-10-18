Codina pide suspender clases el martes en comunas precordilleranas de la RM: "Ojalá puedan migrar a forma telemática"

18 oct. 2026 - 19:13 hrs.

¿Qué pasó?

Ante el anuncio de nuevas precipitaciones intensas en la Región Metropolitana, el delegado presidencial Germán Codina pidió que los establecimientos educacionales de las comunas precordilleranas suspendan las clases presenciales para el día martes 20 de octubre.

Codina pide clases telemáticas para el martes

La recomendación de la autoridad fue dirigida a las universidades, institutos profesionales y colegios que se ubican en las comunas que actualmente están bajo la Alerta Roja declarada por Senapred.

"Ojalá ellos puedan migrar sus clases de forma presencial a telemática", solicitó el delegado para resguardar a las comunidades estudiantiles.

Codina dijo que esta medida ayudaría a "evitar que, por ejemplo, a la hora de salida de los niños, niñas, adolescentes o estudiantes universitarios, los tengamos en la calle" en medio de un episodio de precipitaciones intensas.

A esto agregó que "como Santiago no tiene los radares meteorológicos, es muy difícil establecer con precisión en dónde se va a manifestar con mayor intensidad" el sistema frontal convectivo.

Lluvias intensas llegarán el martes a la RM

De acuerdo a la alerta de "precipitaciones moderadas a fuertes en corto período de tiempo" de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), las lluvias más intensas en la RM se registrarán entre la tarde y la noche del martes.

En concreto, durante ese período de tiempo se esperan entre 25 y 35 mm en la Cordillera de la Costa y la Precordillera, además de entre 20 y 30 mm en el valle.

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