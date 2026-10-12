Aluvión en Las Condes: Suspenden clases en 12 colegios de la comuna para el martes 13 de octubre

12 oct. 2026 - 02:45 hrs.

¿Qué pasó?

La Seremi de Educación de la Región Metropolitana anunció la suspensión de clases para este martes 13 de octubre en 12 establecimientos educacionales de la comuna de Las Condes.

La medida responde al aluvión registrado en el sector el pasado jueves. La idea es facilitar los trabajos de remoción y así resguardar la seguridad de las comunidades educativas.

¿Qué colegios de Las Condes tendrán clases suspendidas el martes 13 de octubre?

Colegio San Francisco del Alba.

Scuola Italiana Vittorio Montiglio.

Colegio San Francisco de Asís.

Colegio Wenlock.

Colegio Redland.

Colegio Cordillera de Las Condes.

Colegio William Kilpatrick.

Colegio Padre Hurtado y Juanita de los Andes.

Colegio Cumbres.

Colegio Nuestra Señora del Loreto.

Colegio Virgen de Pompeya.

Colegio San Nicolás de Myra.

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