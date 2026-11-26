26 nov. 2026 - 02:32 hrs.

¿Qué pasó?

El líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, afirmó que su país debe ampliar las capacidades para desplegar armas nucleares desde diferentes plataformas y cumplir distintas misiones militares.

Sus declaraciones fueron difundidas este jueves por la prensa estatal, en medio de la insistencia de Pyongyang en mantener su arsenal atómico.

Kim Jong Un inspeccionó una instalación de armas nucleares

El mandatario hizo la visita el miércoles a una instalación de investigación de armas nucleares, cuya ubicación no fue especificada. Durante la inspección, llamó a fortalecer el desarrollo de armamento nuclear táctico.

"El sector de fabricación de armas nucleares debe prestar atención al uso de armas nucleares tácticas para diferentes misiones en múltiples ámbitos", señaló, según la agencia oficial KCNA.

Kim agregó que se trata de una tarea urgente debido al valor militar de este tipo de armamento en los conflictos modernos y a la situación de seguridad en la frontera con Corea del Sur.

Las imágenes difundidas por la agencia muestran al líder observando objetos que parecen ser ojivas nucleares y dispositivos cilíndricos metálicos, algunos de ellos parcialmente difuminados.

Corea del Norte reafirma su política nuclear

Durante la actividad, Kim sostuvo que el arsenal atómico constituye una garantía para la soberanía del país.

"Nuestra capacidad nuclear ya se ha convertido en una realidad", afirmó.

Corea del Norte incorporó su política de armas nucleares a la Constitución en 2023, luego de aprobar el año anterior una ley que estableció como irreversible su condición de potencia nuclear.

Además, Kim acusó a Estados Unidos de intentar replicar en el noreste de Asia el pacto de seguridad AUKUS, que mantiene con Australia y Reino Unido.

Sus críticas apuntaron a los esfuerzos de Washington para que sus aliados adquieran submarinos de propulsión nuclear, en una aparente referencia a las iniciativas de Corea del Sur para incorporar este tipo de embarcaciones.