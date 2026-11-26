26 nov. 2026 - 00:00 hrs.

¿Qué pasó?

La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó este miércoles, en general, un proyecto de reforma constitucional que busca modificar las reglas de admisibilidad y los efectos de las acusaciones constitucionales, con el propósito de recuperar el carácter excepcional de este mecanismo de fiscalización.

La iniciativa apunta a perfeccionar las normas que regulan la presentación y tramitación de estas acciones, además de sus consecuencias institucionales.

Su discusión surge en medio del debate por la utilización de las acusaciones constitucionales durante los últimos años y la necesidad de resguardar las facultades fiscalizadoras del Congreso.

La propuesta consiguió un respaldo transversal en la comisión, con votos favorables de representantes del Partido Socialista, Frente Amplio, Renovación Nacional, la UDI y el Partido Republicano. La única abstención correspondió al diputado Marcos Barraza, del Partido Comunista.

¿Qué cambios propone la reforma a las acusaciones constitucionales?

Entre las principales modificaciones contempladas en el proyecto se encuentran cambios a los requisitos necesarios para presentar y aprobar una acusación constitucional.

En concreto, la iniciativa plantea:

Aumentar el número de firmas requeridas para presentar una acusación constitucional. Elevar el quórum necesario para acusar, estableciendo un quórum calificado de 78 diputados. Exigir una interpelación previa, con el objetivo de que la acusación constitucional sea utilizada como un mecanismo de última ratio.

Tras la votación, el diputado Diego Schalper valoró el acuerdo alcanzado en la Comisión de Constitución y defendió la necesidad de establecer mayores resguardos para el uso de esta herramienta parlamentaria.

“Las acusaciones constitucionales son una herramienta fundamental de fiscalización, pero debemos recuperar su carácter excepcional y evitar que se transformen en un instrumento de contingencia política”.

“El respaldo transversal que conseguimos hoy demuestra que existe una preocupación compartida por fortalecer nuestras instituciones”, añadió Schalper.

¿Qué viene ahora para el proyecto?

Luego de su aprobación en general, la reforma continuará su tramitación en la Comisión de Constitución, donde comenzará la discusión en particular de sus disposiciones.

Para esta etapa, se estableció un plazo de dos semanas para la presentación de indicaciones, con las que se podrán proponer modificaciones específicas al texto antes de continuar su avance legislativo.