25 nov. 2026 - 21:03 hrs.

¿Qué pasó?

El Senado aprobó este miércoles el proyecto de ley de Sala Cuna Universal, iniciativa que busca ampliar el acceso a este beneficio a madres y padres trabajadores, eliminando una de las principales restricciones que establece actualmente el Código del Trabajo.

La iniciativa fue respaldada por 27 votos a favor, 13 en contra y 1 abstención, por lo que fue despachada para convertirse en ley.

Uno de los principales cambios que contempla el proyecto es eliminar la exigencia de que una empresa tenga 20 o más trabajadoras para estar obligada a garantizar el derecho a sala cuna. De esta manera, el beneficio podrá extenderse a un mayor número de trabajadores, independiente del tamaño de la empresa y del género de quien tenga a su cargo el cuidado del niño o niña.

¿Cómo funcionará la Sala Cuna Universal?

La propuesta considera la creación de un Fondo de Sala Cuna, que se financiará mediante una cotización de cargo del empleador equivalente al 0,30%. Estos recursos provendrán de una redistribución de las cotizaciones destinadas actualmente al Seguro de Cesantía, sin implicar un aumento adicional en los costos laborales.

El beneficio permitirá financiar la matrícula y mensualidad de establecimientos que cumplan con los requisitos establecidos. Además, contempla un suplemento solidario para las familias de menores ingresos, de acuerdo con su clasificación en el Registro Social de Hogares.

La incorporación de los beneficiarios será gradual y se extenderá durante cuatro años. En una primera etapa, se considerará a hijos menores de dos años de mujeres trabajadoras dependientes, trabajadoras de casa particular y personas que tengan el cuidado personal del menor acreditado judicialmente.

Posteriormente, se sumarán trabajadoras independientes y padres trabajadores, según las condiciones establecidas en el proyecto.

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