25 nov. 2026 - 20:05 hrs.

¿Qué pasó?

Una nueva cárcel comenzó a operar en la zona de Tocumen, en la Ciudad de Panamá, destinada exclusivamente a cumplir sanciones administrativas como el no pago de pensiones alimenticias o multas, en un intento de las autoridades por reordenar un sistema carcelario golpeado por el hacinamiento y las denuncias de abusos.

El recinto tiene capacidad para 500 personas y recibió este lunes 23 de noviembre a sus primeros 100 internos, quienes fueron derivados desde el Centro Penitenciario de Rehabilitación Tinajitas, de acuerdo con lo informado por el director general del Sistema Penitenciario, Fabián Camargo.

Reordenamiento de la población penal y crisis en las cárceles

La puesta en marcha de este centro forma parte de una estrategia de separación de internos impulsada por el Ministerio de Gobierno, con el propósito de mejorar el control, la disciplina y la seguridad al interior de las unidades penales del país, recibiendo a sancionados por jueces comunitarios y deudores de pensiones de alimentos provenientes de distintas regiones.

El escenario penitenciario panameño arrastra fuertes presiones estructurales, con una población superior a los 24.000 reclusos repartidos en cerca de doce recintos y un nivel de hacinamiento cercano al 35%, cifra que ya había sido advertida en junio por la ministra de gobierno, Dinoska Montalvo.

Fugas, cuestionamientos y denuncias humanitarias

La apertura del establecimiento ocurre mientras se mantienen los efectos de la fuga de 195 reclusos registrada el 1 de junio desde el penal La Joyita, episodio tras el cual el presidente José Raúl Mulino sostuvo que el sistema carcelario había colapsado y se endurecieron las restricciones sobre el ingreso de suministros básicos a los recintos.

A este cuadro se suman los reportes de organizaciones no gubernamentales y familiares sobre presuntas irregularidades del personal de custodia y condiciones críticas de reclusión, incluyendo una denuncia difundida en noviembre que alertó sobre al menos diez fallecimientos de internos en dos meses por carencias médicas y desnutrición en los principales centros penitenciarios.