24 nov. 2026 - 10:29 hrs.

¿Qué pasó?

En representación de su hijo de ocho años, Katherine Bischof, última pareja del fallecido fundador de Cencosud, Horst Paulmann Kemna, acudió al 8.° Juzgado Civil de Santiago para iniciar el trámite de posesión efectiva de la herencia testamentaria del empresario, fallecido en marzo de 2025 en Hannover, Alemania, a los 89 años.

Con esta presentación se busca oficializar la sucesión de los cuatro hijos con beneficio de inventario, estableciendo la diferencia fijada en los testamentos. Mientras Manfred, Peter y Heike Paulmann Koepfer concurren solo en su calidad de hijos legitimarios, el menor queda además como único destinatario de las porciones de mejora y libre disposición.

¿Cómo se repartirá la herencia?

De acuerdo con los dos testamentos cerrados que Horst Paulmann suscribió en julio de 2018 y enero de 2022, y conforme a las reglas sucesorias de la legislación chilena, el patrimonio se distribuye de la siguiente manera:

Mitad legitimaria (50%) : Se divide en partes iguales entre los cuatro hijos del empresario, correspondiendo un 12,5% a cada uno.

: Se divide en partes iguales entre los cuatro hijos del empresario, correspondiendo un 12,5% a cada uno. Cuarta de mejoras (25%) y cuarta de libre disposición (25%): Ambas fueron asignadas de manera exclusiva al hijo menor nacido en 2018, sumando un 50% adicional del total.

De este modo, el niño recibirá en conjunto el 62,5% de los bienes inventariados, mientras que Manfred, Peter y Heike obtendrán un 12,5% cada uno, considerando que los tres hijos mayores ya participan en la propiedad de Inversiones Quinchamalí, sociedad a través de la cual ejercen el control final de Cencosud.

En cuanto a Katherine Bischof, su intervención en la causa responde exclusivamente a su calidad de representante legal del menor, ya que el documento consigna que Paulmann era viudo de Helga Koepfer Schoebitz, fallecida en 2014, y no existía vínculo matrimonial vigente que la incorporara como heredera a título personal.

Los bienes incluidos y el resguardo judicial

Según la presentación judicial revelada por La Tercera, el inventario incluye más de 70,3 millones de acciones de Cencosud S.A., el 25,59% de los derechos de Inversiones Quinchamalí, el 55% de Administradora Centro Comercial Alto Las Condes Limitada, el 10% de Mercado Mayorista PyP, el 6,7% de Inversiones Tano Limitada y 6.200 acciones de Sakki Corporation N.V. (Curazao). Además, se detallan tres bienes raíces en Las Condes, Lo Barnechea y Algarrobo.

En el último testamento también quedó designado el abogado Enrique Barros Bourie como partidor de la herencia. Asimismo, Bischof fundamentó la solicitud con beneficio de inventario, señalando que, al tratarse de un menor de edad sin libre administración de sus bienes, la ley exige aceptar la herencia de esa forma para resguardar su patrimonio propio ante eventuales obligaciones.

Finalmente, la representación legal del menor pidió decretar la reserva de la carpeta electrónica del expediente judicial para restringir su acceso únicamente a los herederos individualizados, cumpliendo así con los plazos fijados por la Ley N.° 16.271, que otorga dos años desde el fallecimiento para tramitar la sucesión y liquidar el impuesto correspondiente sin recargos.