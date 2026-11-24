24 nov. 2026 - 09:30 hrs.

¿Qué pasó?

El expresidente Gabriel Boric se sumó a las muestras de pesar por el fallecimiento de la destacada actriz nacional Delfina Guzmán, quien murió este martes a los 98 años.

A través de sus redes sociales, el exmandatario compartió un sentido mensaje para recordar a la intérprete y destacar el legado que dejó en la cultura chilena.

"Una mujer gigante que enorgullece a Chile"

"Se fue Delfina la Grande, la Matriarca, la Decana. Una mujer gigante que enorgullece a Chile", escribió Boric al inicio de su publicación.

En el mismo mensaje, agregó una cariñosa despedida para la artista. "¡Te queremos tanto, Delfina Guzmán! Tu legado seguirá presente para todas las generaciones que vendrán. Hoy te despedimos celebrando tu vida".

El expresidente también tuvo palabras para los cercanos de la actriz y quienes compartieron con ella durante su extensa trayectoria: "Un abrazo apretado a su familia y a todos sus colegas".

Se fue Delfina la Grande, la Matriarca, la Decana. Una mujer gigante que enorgullece a Chile. Te queremos tanto Delfina Guzmán!! Tu legado seguirá presente para todas las generaciones que vendrán. Hoy te despedimos celebrando tu vida.



Un abrazo apretado a su familia y a tod@s… — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) November 24, 2026

Delfina Guzmán construyó una carrera de más de siete décadas en el teatro, el cine y la televisión chilena. Su familia confirmó que su partida se produjo por causas naturales.

En un comunicado, sus seres queridos también la despidieron con palabras de amor y gratitud, destacando el vínculo que mantuvo durante su vida con su familia, el teatro y Chile.

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