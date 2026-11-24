24 nov. 2026 - 07:37 hrs.

Luego de destacar en las rondas preliminares y transformarse en una de las candidatas favoritas, Dominga López participará la noche de este martes en la final del Miss Universo 2026 en Puerto Rico.

Miss Universo vivirá su final este martes

La velada en el Coliseo de San Juan comenzará con la presentación de las 116 candidatas del certamen, quienes buscarán transformarse en una de las 30 semifinalistas.

Posteriormente, la competencia dará paso al desfile en traje de baño, del cual se seleccionarán a las 12 participantes que tendrán la oportunidad de mostrar sus looks de gala en el desfile de trajes de noche.

De este último grupo se seleccionará a las cinco finalistas que deberán participar de la ronda de preguntas del jurado, siendo una de ellas la que se coronará como la Miss Universo 2026.

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¿Cuándo y dónde ver la final del Miss Universo?

Cada uno de los detalles de esta 75.ª versión del concurso de belleza los podrás seguir en la transmisión exclusiva de Mega a partir de las 21:00 horas, inmediatamente después de Meganoticias Prime.

El espacio será conducido por Julio César Rodríguez y contará con los comentarios especializados de Carolina de Moras, Edgardo Navarro y Scarlette Hermosilla.

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