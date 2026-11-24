24 nov. 2026 - 07:15 hrs.

¿Qué pasó?

Un robo con intimidación afectó la tarde del lunes a un local comercial de la cadena Oxxo en la comuna de San Miguel, Región Metropolitana, luego de que tres delincuentes ingresaran para sustraer diversos productos.

Intimidaron a la cajera para robar

Según informó el teniente de Carabineros Esteban Cartes, oficial de ronda de la Prefectura Santiago Sur, los individuos actuaron a rostro descubierto.

"Comenzaron a intimidar de forma verbal a la cajera, con la finalidad de sustraer abarrotes varios, cigarrillos y dinero en efectivo", señaló la autoridad.

Tras cometer el asalto, los tres involucrados escaparon en dirección al Metro Departamental, donde fueron vistos por personal de Seguridad Ciudadana de San Miguel.

Los inspectores municipales lograron detener a dos antisociales, mientras que un tercero se dio a la fuga. "A su vez, recuperaron parte de las especies sustraídas", indicó Cartes.

Finalmente, el Ministerio Público fue informado de lo ocurrido y dispuso que los imputados pasaran este martes a su primer control de detención.

Pérdidas millonarias

La gerente de Operaciones de Centinel 47 KP, María Aránguiz, indicó que la banda delictual había concretado "reiterativos robos en las tiendas OXXO de la zona, con el modo turbazo, donde robaban cigarros, vaper, energéticas".

En el operativo del lunes, indicó que "uno se logró dar a la fuga, pero a dos logramos detener". "El aviso nos lo dio seguridad municipal", agregó.

"Los tenemos identificados, uno de ellos era muy conocido como "El Leo". Y ya teníamos pérdidas millonarias en Oxxo por robos reiterativos de ellos", concluyó.