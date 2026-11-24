24 nov. 2026 - 05:00 hrs.

¿Qué pasó?

Detectives de la Brigada Investigadora de Delitos Contra el Medio Ambiente y Patrimonio Cultural (BIDEMA) Concepción detuvieron a un hombre por su presunta responsabilidad en el delito de contrabando de especies exóticas en Talcahuano, en la región del Biobío.

La investigación comenzó luego de que los policías detectaran una publicación en Marketplace en la que se ofrecía un ejemplar de caimán yacaré por $750.000. La especie está protegida por la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES).

A partir de estos antecedentes, los detectives identificaron al responsable de la publicación y establecieron su domicilio. Durante el procedimiento, el sujeto se negó inicialmente a autorizar el ingreso voluntario al inmueble, por lo que se gestionó una orden judicial de entrada y registro ante el Juzgado de Garantía de Talcahuano.

Investigan eliminación de peces modificados genéticamente

De acuerdo con los antecedentes de la investigación, mientras se tramitaba la autorización judicial, el hombre habría eliminado una cantidad indeterminada de peces modificados genéticamente, arrojándolos por el sistema sanitario de la vivienda.

También se investiga la posibilidad de que el caimán yacaré, de aproximadamente 35 centímetros de longitud, haya sido eliminado mediante el mismo procedimiento.

En el inmueble se encontraron otros ejemplares de peces, cuya custodia quedó a cargo del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca), organismo que dispuso las medidas correspondientes para su análisis especializado.

Las muestras serán remitidas a la Universidad de Concepción, donde se realizarán exámenes mediante técnicas de PCR para establecer las características genéticas de los ejemplares.

Finalmente, el imputado quedó apercibido conforme al artículo 26 del Código Procesal Penal, mientras continúan las diligencias para esclarecer los hechos y determinar eventuales responsabilidades.