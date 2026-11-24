24 nov. 2026 - 04:00 hrs.

El cantante puertorriqueño Ricky Martin sorprendió al contar por primera vez lo grave que fue su contagio de COVID-19, enfermedad que lo mantuvo durante 50 días en cama y que, según relató, lo hizo sentir que la muerte estaba cerca.

En conversación con iHeart Radio, el artista explicó que su estado de salud fue tan delicado que necesitó atención médica, pero decidió tratarse en su propia casa por temor a ser intubado.

“No fui porque yo decía: ‘Me van a entubar y me van a matar’. Entonces me hospitalicé en mi casa y me vi muy mal. Esto lo estoy contando aquí por primera vez. Me vi muy mal. Inclusive yo sentí que me venían a buscar en tres ocasiones”, recordó.

Ricky Martin y las secuelas de su enfermedad

El intérprete contó que permaneció 50 días prácticamente sin poder levantarse. “Cuando pasas por momentos tan difíciles, la recuperación… Yo estuve 50 días horizontal, donde yo no podía ni ir al baño, en mi casa”, relató.

La experiencia también le provocó ansiedad clínica, una condición que, según explicó, comenzó a manifestarse durante su recuperación. Frente a ello, decidió avanzar paso a paso y agradecer cada pequeño logro.

El cantante aseguró que hoy enfrenta la vida de otra manera y que busca mantenerse alejado de los miedos e inseguridades.

“Yo me levanto todas las mañanas y digo: ‘Gracias porque estoy vivo, porque estoy respirando, porque yo estuve meses sin poder respirar’”, expresó.