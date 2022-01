La sincera reacción de Priscilla Vargas tras ver imágenes de un hotel en Italia: "¡Es muy ordinario!"

Una efusiva reacción fue la que tuvo Priscilla Vargas en pleno noticiero, luego que le mostraran en pantalla un hotel en Italia cuya decoración le llamó la atención.

Todo se dio a eso de las 6 de la mañana, mientras veían los idílicos paisajes de San Angelo, en el país europeo.

Mientras Priscilla se imaginaba andando en una Vespa por las calles de la costa mediterránea de dicha localidad, desde la sala de controles le comenzaron a señalar los precios del alojamiento para los turistas.

"¡Es muy ordinario!"

La conductora fue sorprendida luego que le señalaran que un hotel de 3 estrellas alcanza por noche la cifra no menor de 700 mil pesos chilenos. "No puedo creerlo", señaló Vargas, quien pidió al equipo que revisara en otras plataformas para ver si existían lugares más baratos.

Tras su petición, verificaron que había otros alojamientos más económicos. Uno que cobraba cerca de 20 mil pesos chilenos fue el que desató las risas de Priscilla.

Lo anterior porque la decoración se asemejaba más a un motel que a la de un hotel, ya que el piso era de cerámica, la frazada de la cama era con diseño de animal print y había unas toallas que parecían papel higiénico sobre la cama.

Cama del hotel de San Angelo

"Mentira, ¿en serio? Eso es un motel, ese era el de 20 lucas... ¡Es muy ordinario! No se queden allí, es probable que no cambien ni las sábanas", bromeó entre risas la periodista.

La periodista se confundió y pensó que, sobre la cama, las toallas blancas enrolladas eran papel para el baño. "Te pasaste, horrible, horrible el hotel que me acabas de mostrar. No, no, no, nadie puede con ese cubrecamas, por favor subámosle el nivel a esto", cerró.

