"Me miró y ya tiró sonrisita": Joven se encontró con Benjamín Vicuña en la playa y quedó enamorada de su sonrisa

En los últimos días Benjamín Vicuña ha hecho noticia por su nuevo romance con Eli Sulichin. De hecho, la pareja fue vista compartiendo muy acaramelada en el balneario uruguayo de Punta del Este.

Sin embargo, el nombre del actor volvió a resonar en las últimas horas y no por sus relaciones amorosas, sino que debido a una fan que se lo encontró en la playa, quien capturó unas fotografías que rápidamente se viralizaron en redes sociales.

"Me miró y ya tiró sonrisita"

Son dos las instantáneas que la usuaria de Twitter identificada como Cinthia Rebeca, compartió en la red social del pajarito con la descripción "Claramente voy a presumir estas fotos".

En las imágenes se ve a la joven abrazada al actor, quien a su vez la mira con una amplia sonrisa que claramente la dejó encantada.

"Así como lo ven como me miró, es un amor, desde que lo miré a ver si era él, me miró y ya tiró sonrisita. Cuando le pedí la foto, sonreía y parecía más tímido y nervioso que yo, no sabía ni que decirle, pero no lo puedo creer!!", escribió posteriormente Cinthia.

"Quédate con el que te mire como Benja"

La publicación generó una ola de reacciones, con varios comentarios destacando la forma en que el chileno miraba a la afortunada Cinthia.

"Sos consciente de la suerte q tuviste? Lo amoooooo. Quédate con el que te mire como Benja reina, no menos", le escribió una usuaria de Twitter.

"Te aplaudo flaca, yo hago una ampliación de 20 x 25 y la cuelgo sobre mi cama", fue otra de las jocosas respuestas.

"Ni a la China Suárez miraba así", dijo otra persona en referencia a la pasada relación de Vicuña con la actriz argentina María Eugenia Suárez.

