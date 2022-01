A 5 años del accidente: Julia Fernandes revela cómo es su relación actual con Ignacio Lastra

La modelo brasileña Julia Fernandes sorprendió a sus fanáticos en redes sociales tras revelar que sigue hablando con su expareja Ignacio Lastra, con quien protagonizó un dramático accidente de tránsito en la comuna de Providencia.

En 2017, mientras iban en el auto de él, el vehículo se volcó y se incendió. Ambos quedaron adentro, aunque Fernandes pudo escapar del vehículo gracias a la ayuda de Lastra.

Ignacio fue quien sufrió las mayores consecuencias en su cuerpo, ya que resultó con el 95% del cuerpo quemado y con cicatrices que tiene hasta el día de hoy.

¿Siguen hablando hoy?

Muchos cuestionaron a Fernandes en ese momento, debido a que meses después del incidente, la pareja terminó. Muchos creyeron que ella lo había dejado, sin embargo, hace algunas semanas, tras encontrarse en la inauguración de un bar capitalino, ella aclaró que no fue así.

"Él terminó conmigo (...) Me sacaron a la fuerza porque no me quería ir. Fui arrastrada, traté de volver, pero fui prohibida, con seguridad en la puerta y todo bloqueada de todas partes (...) Insistí harto, pero solo hacía daño no respetar su decisión", respondió en una historia de Instagram.

Esta semana, la brasileña fue consultada sobre su actual relación con Lastra. En concreto, le preguntaron si seguía hablando con él, luego del quiebre amoroso vivido.

Ella señaló que "sí, puro se ríe de mis temas", y además adjunto un pantallazo de una conversación que los dos tenían en WhatsApp.

