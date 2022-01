La foto de Kim Kardashian "sin editar" que su madre Kris Jenner eliminó de sus redes sociales

Kim Kardashian celebró en grande el cumpleaños de su hija Chicago. Para recordar este día, todo el clan se volcó a publicar fotos de la pequeña homenajeada, pero fue Kris Jenner quien, en medio de la euforia, cometió un “error involuntario” al publicar fotos de su hija sin la magia del Photoshop.

Aunque en otras oportunidades ha confesado con entera normalidad haber usado filtros y la herramienta mundialmente conocida, para remediar la ausencia de sus hijos en las imágenes. Esta vez no fue así, pues fue su progenitora quien cometió la indiscreción digital.

Las hermanas Kardashian son altamente conocidas por su obsesión por cambiar cómo se ven en la realidad, y de esa manera jamás publican una fotografía sin pasar por la edición o la aplicación de filtros, siempre para verse espectaculares en las redes.

La foto sin Photoshop de Kim Kardashian

La socialité es considerada la reina del Photoshop, pues no hay imagen que sea publicada en sus redes sociales que no haya sido retocada. Sin embargo, en este reto diario, no todo ha salido a la perfección y el resultado ha sido estruendoso cuando los fans detectan el abuso de esta herramienta.

La exesposa de Kanye West mostró su lado más maternal cuando compartió con sus 280 millones de seguidores unas fotos de la cumpleañera junto a sus tres hermanos, en unos momentos de unión familiar.

Y más que recordar el apasionado romance de la influencer con el joven comediante Pete Davidson, en pleno divorcio con el rapero, fue una foto la que provocó que se generaran comentarios de los cibernautas en diferentes plataformas.

La matriarca de la familia escogió un grupo de instantáneas para expresar sus felicitaciones a su tierna nieta y las publicó en su cuenta de Instagram, acompañada de una emotiva leyenda que a muchos encantó.

Kris Jenner no se había percatado su error de colgar unas fotos de Kim sin Photoshop, y fueron los usuarios de las redes quienes detectaron la ligereza de la empresaria.

“Feliz cumpleaños a mi hermosa nieta Chicago. Tienes el espíritu más dulce y siempre tienes la sonrisa más linda en tu rostro, con la vocecita más suave y tu risa preciosa se ilumina donde quiera que estés”, fue la dedicatoria de la madre de Kim Kardashian para la pequeña de la casa.

La publicación original del carrete de fotos iniciaba con una imagen en blanco y negro de la orgullosa abuela posando con Chicago. En el resto de las tomas los fans se sorprendieron al apreciar que una gráfica no contaba con filtros ni Photoshop.

En la foto en cuestión se veía a Kim cargando a su hija y Kris pasando su mano sobre la espalda de la niña delicadamente. Y aunque nadie percibió la necesidad de la edición, optó por eliminarla y minutos después volvió a subirlas sin incluir el “error”.

Para muchos resulta sorprendente que madre e hija se vean geniales en la postal y aún así no aprobaran las fotos, detalló el portal de Buzz Feed News, al incluir el hilo de comentarios que se generó en la plataforma Reddit, donde capturaron y subieron la foto eliminada.

Los usuarios no podían creer la “censura” de Jenner para la foto que, sin querer, había mostrado de su hija sin el acostumbrado Photoshop.

El resto se divirtieron comentando que la millonaria empresaria había preferido eliminar la publicación sin ningún temor a las críticas, y otro opinó que “Kim es realmente bonita, pero su rostro es muy grande en la televisión y en la vida real”.

