Kim Kardashian publica una foto de su hija menor y fans aseguran que es su "mini yo"

Kim Kardashian siempre se muestra orgullosa de sus cuatro hijos. En cada una de sus publicaciones en Instagram no hay duda de que, en pleno divorcio con Kanye West, está disfrutando al máximo su faceta como mamá.

Durante los últimos meses, sus más de 200 millones de seguidores en Instagram son testigos del crecimiento y de las travesuras de la primogénita North West, Saint West, Chicago West y del más pequeño de la familia, Psalm West.

La empresaria y modelo no se cansa de compartir los momentos más entrañables con sus retoños, dejando claro que, a pesar de las dificultades y sus múltiples responsabilidades, son su prioridad.

Kim Kardashian comparte foto de Chicago

Esta vez la protagonista de una de sus más recientes publicaciones fue la pequeña Chicago, de 3 años. La magnate de la telerrealidad compartió una fotografía en la que se ve a la niña haciendo una de sus travesuras.

En la gráfica, la hermana de North aparece, nada más y nada menos, que en el lujoso y amplio vestidor de su famosa madre.

“Atrapé a alguien tratando de escabullirse con mis cosas”, escribió Kim en la leyenda del post.

En la imagen, se puede ver a la niña luciendo una colorida franela, descalza y con una mini cartera en sus manos de color rosa, mientras posa con una pícara sonrisa. Tal parece que Chicago heredó todo el glamour de su madre y sus tías.

“Es tu mini yo”

La fotografía desbordó de ternura a los fanáticos de la protagonista de “Keeping Up with the Kardashians”. En apenas unas horas, la gráfica obtuvo más de dos millones de “likes” y cientos de comentarios.

“Es tú mini yo”; “Es una leyenda de la moda, mini chi-chi del oeste”; “Definitivamente ella es tu modelo”, son algunos de los mensajes dejados en la imagen.

Kim y Kanye le dieron la bienvenida a Chicago, a través de un vientre de alquiler en enero de 2018 y, desde entonces, en cada aparición, le roba show a su mamá.

