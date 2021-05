Kim Kardashian, la estrella principal del famoso reality show “Keeping Up With The Kardashian”, sabe bien cómo presumir su millonario estilo de vida en sus redes sociales, pero sin duda es una madre que vela por el bienestar y felicidad de sus hijos.

En un nuevo cumpleaños del consentido de la casa, la celebridad de Hollywood organizó una velada para celebrar el segundo año de su pequeño Psalm, en el área del jardín de su mansión en Los Ángeles.

Y a través de su cuenta Instagram compartió con sus fans cómo fue la fiesta a la que asistieron los amigos más allegados a la familia, sus hermanas y la matriarca del clan.

Con una bella temática, Kim Kardashian celebra a su hijo

Con el lujo que suele realizar sus eventos, Kim Kardashian se lució con el cumpleaños del menor de sus hijos y seleccionó como temática una escena de constructores. De esta manera, el pastel y el resto de la decoración tenía como centro los tonos amarillo y negro.

Para darle más realidad a los detalles, encargó una máquina retroexcavadora que sirvió de fondo para una de las fotos en la que posó mostrando su profundo amor hacia Psalm con un dulce beso.

El pequeño disfrutó en grande de las atracciones que dispuso su madre. En una caja de arena, llena de piezas miniaturas de equipos de construcción, jugó con su hermano mayor. Pero el gran toque que puso la mayor diversión fueron los inflables que las hermanas Kardashian contratan para las celebraciones de sus hijos, citó el Daily Mail.

Esta vez los gigantes de plásticos combinaban a la perfección con los tonos amarillos brillantes de la temática de la fiesta, con grandes circunferencias transparentes que los chicos empujaban mientras disfrutaban riendo.

El cumpleañero también lució sus prendas en alusión al tema escogido por su mamá. Con un casco de seguridad amarillo y una polera negra, Psalm se vio encantador mientras sostenía un juguete en sus manos.

La diversión llegó a la hora de romper la enorme piñata. La dedicada madre ayudó al cumpleañero a sujetar el palo decorado para golpear al gigante número 2, cubierto de papel de color negro.

Y el gran ausente en la celebración fue el exesposo de Kim. El rapero Kanye West no salió en ninguna de diez gráficas con las que la socialité presentó la festividad del menor de sus retoños. El divorcio continúa y la pareja se mantiene distanciada, tal como lo han revelado los medios.

El nuevo retrato familiar quedó plasmado con Kim, como madre soltera y reunida con sus 4 hijos: abrazando a North (7), con otra mano cargaba a Chicago (3) y los varones de la casa posando sobre la gran maquinaria de excavación, Psalm (2) y Saint de 5 años.

Pese a todas las dificultades de su vida privada, Kim Kardashian lució jovial y alegre en la galería de fotos que posteó.

Su cabello impecable y liso llegaba a sus hombros, junto a un outfit casual que eligió para la ocasión, un ceñido body negro de tiras y un pantalón deportivo a juego, que combinó con una costosas zapatillas Adidas Yeezy, en tonos azul cielo y blanco.

