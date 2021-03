Una tierna sesión de glamour impactó las redes sociales cuando las hijas de Kim Kardashian y de su hermana Khloé Kardashian, Chicago West, de 3 años, y True Thompson, de 2 años, juegan vestidas de princesas.

Las pequeñas herederas utilizaron los productos KKW Beauty de Kim Kardashian para hacer sus inocentes e improvisados “retoques” de belleza. La propia magnate ha dicho que a su hija “Chi Chi” le gusta vestirse como princesa.

Las imágenes, que fueron publicadas en las historias de la cuenta de Instagram de Khloé Kardashian, muestran a las pequeñas en medio de un asombroso salón de belleza, en la mansión de Hidden Hills de la aún esposa del rapero Kanye West, según la revista Hello.

El salón de belleza de la hija de Kim Kardashian

Además de enternecer a los seguidores de las protagonistas de “Keeping Up With the Kardashians”, el video impactó pues dejó ver el lujo del espacio que tienen las niñas para entretenerse, mientras practican el arte del maquillaje.

En las imágenes, se ve a Chicago ataviada con un vestido de color rosa y está sobre un sillón ubicado frente a un gran espejo lleno de luces, junto a su risueña prima.

La hija menor de Kim Kardashian maquilla a True, quien tiene un traje de la princesa Jasmín de Disney. Pelucas y un estante completo de productos cosméticos rodean a las niñas, en un ambiente completamente rosa, según se observa en otro video.

Más historias de glamour

Las publicaciones de Khloé Kardashian también incluyeron a las dos pequeñas bordeando un impetuoso jardín mientras montaban monopatín. También aparece True jugando con un carrito de compras lleno de frutas, mientras se detiene en una estantería de un mercado de juguete.

No solo Chicago y True han hecho gala de sus prácticas en la cosmética. También a North West, de 7 años, se le vio recientemente maquillando a La La Anthony, íntima amiga de la celebridad.

Las hijas de las hermanas Kardashian son muy unidas, aunque en julio de 2020 Khloé Kardashian dejó en claro en una entrevista en un podcast que no se comparara a su hija True con sus primos, y que cada uno es diferente, citó ET Online.