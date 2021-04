Mientras Kim Kardashian atraviesa su divorcio del rapero Kanye West, ha encontrado por otro lado el apoyo de amigas como la modelo Chrissy Teigen, quien afirmó que la socialité se encuentra bien y que se han mantenido en contacto.

El presentador Andy Cohen le dio la bienvenida a la modelo en su programa Watch What Happens Live, donde, entre otras cosas, hablaron sobre la separación de Kim Kardashian, 40, y Kanye West, 43, detalló el Daily Mail.

“Kim está bien. Sé que Kim lo dio todo por todo. Honestamente, es una pena que no haya funcionado porque los veía como una relación que duraría para siempre. Realmente lo hice, pero sé que ella hizo todo lo posible”.

Las declaraciones de Teigen se producen en un momento en el que, según los reportes, Kim ya acumula una larga lista de pretendientes que buscan tener una cita con ella, a pesar de que “no está buscando a nadie en este momento”.

Kim Kardashian entra en una nueva etapa

Una “nueva era” comienza en la vida de Kim Kardashian, según informó la revista Cosmopolitan. Además de ponerle fin a su matrimonio de seis años, también se encuentra grabando la temporada de despedida de “Keeping up with the Kardashians”.

Sin embargo, fuentes cercanas a Kim aseguran que ella “se está divirtiendo mucho en este momento. Se siente libre y es mucho más feliz”, dijo una fuente citada por la revista. “Le ha encantado salir con amigos, conocer gente nueva y estar realmente fuera de casa otra vez”, agregó.

Otra fuente inmediata a las Kardashian reveló que Kim “está sintiendo algo de alivio porque las cosas ya no están en el limbo con Kanye”.

“El año pasado fue extremadamente estresante y duro para ella”, comentó el informante. “Había esperado durante tanto tiempo que pudieran resolver las cosas y no quería darse por vencida. Pero ahora que dio el paso final, siente que puede concentrarse en el futuro y finalmente seguir adelante”.