Durante la emisión del capítulo de este jueves 22 de abril de "Mucho Gusto", el programa se dirigió hasta la comuna de La Pintana para conocer las historias de personas que necesitan retirar el 10% de su saldo de las AFP.

Una de las historias que conmovió a todo el panel del programa, pero en especial al conductor, José Antonio Neme, fue la de un vecino, Mario Varela, que producto del coronavirus, en 2020 murieron dos de sus hijos y hoy tiene una deuda con el Cementerio Metropolitano que supera los $7 millones.

"Ayude a la gente pobre"

"Me encalillé. Resulta que mi jubilación son de $240 mil, el Gobierno me ha ayudado con el IFE, pero no me alcanza ni para comprar el gas, la luz, el agua, medicamentos. La municipalidad se ha portado super bien conmigo (...) yo necesito esa platita del 10% para poder comprar mercadería", inició contando Varela.

Sobre el impacto de ver morir a dos de sus cinco hijos en solo un año, Mario comentó que eso "cambió su vida para siempre". "Mi vida cambió y a todos, al 100%, estoy con una depresión (...) pero gracias a Dios he intentado salir a flote con mi familia".

"Yo tenía un almacencito que me dio la patente la municipalidad. Tuve que cerrarlo, perdí todos los ánimos, todas las ganas cuando mis hijos murieron. Cuando reabrí me robaron todo, eso está pasando ahora en el país", añadió.

Asimismo, le hizo un directo llamado al Presidente Sebastián Piñera en medio de un desconsolado llanto: "Por favor, ayuda a la gente pobre. Lo necesita, por favor, señor Presidente, se lo pide un chileno de corazón, ayuda a los pobres, Presidente".

Tras esto, Neme se vio profundamente afectado en el matinal, así como el resto del panel, conmovido por la situación que atraviesa Mario Varela.

