María Jimena Pereyra fue la invitada de este miércoles al programa "De tú a tú" de Canal 13. Después de presentar su casa ubicada en la comuna de Curacaví, la exchica “Rojo” entregó detalles sobre su relación con la kinesióloga Tania García, con quien se lleva por 15 años.

Durante la entrevista, fue tema la diferencia entre ambas, pero la cantante no se hizo problemas en responder: “Me trajo toda la energía necesaria, me rejuveneció mil años”.

¿Cómo se conocieron?

La cantante confesó que le gustó absolutamente todo de su pareja desde el primer momento en que la vio. Por su parte, García mencionó que los ojos de María Jimena la enamoraron.

Además de aquello, contaron cómo se conocieron por primera vez. “Nos conocimos jugando fútbol. Ella me marcó a mí”, confesó la kinesióloga.

La intérprete argentina comentó que marcó “muy de cerca” a su actual pareja, no le daba espacio dentro de la cancha: “En esa época, yo jugaba casi todos los días en ligas y nos tocó enfrentarnos y me tocó marcarla. Le dije que no corriera tan rápido”.

También revelaron el incómodo momento que vivieron en aquel partido: “De repente nos caímos y ella cae arriba mío, fue muy incómodo, nos pusimos muy incómodas”, agregó Tania García.

Maternidad

La pareja contó además uno de sus penas íntimas, relacionada con la búsqueda de ser madres. En este proceso, revelaron haber realizado seis intentos de inseminación artificial y también tratamiento in vitro.

“Me hubiera encantado en todo caso. Si hubiera tenido la opción, habría sido yo”, dijo María Jimena, quien confesó respecto a retomar el proceso que “siempre espero que sea ella la que inicia la conversación porque sé que todo el desgaste lo está haciendo ella, física y mental”.

