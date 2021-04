Desde que comenzó el proceso de su divorcio, y tras conocerse que es oficialmente multimillonaria, Kim Kardashian se ha convertido en una de las solteras más pretendidas.

Una fuente aseguró al portal Page Six que la fundadora de KKW Beauty está siendo cortejada por los más influyentes y poderosos pretendientes desde que su matrimonio con el rapero Kanye West se hizo oficial.

“La gente se está acercando a través de amigos mutuos y personas con las que ha trabajado para presentarle desde miembros de la familia real hasta actores de primera categoría, atletas y directores ejecutivos multimillonarios. También están tratando de comunicarse con ella a través de mensaje directo” explicó la fuente.

No obstante, a pesar de que la bandeja de mensajes de la socialité de 40 años se encuentra más activa de lo normal, actualmente no está en sus planes iniciar una nueva relación romántica con alguien. Según los reportes, “ella no está buscando lanzarse a algo, pero mantiene la mente abierta”.

Los requisitos de Kim Kardashian

Por otro lado, Kim Kardashian no tiene un criterio específico sobre las cualidades que debe tener la persona con la que saldría en un futuro y preferiría que su próxima relación suceda “orgánicamente”, aunque hay ciertas características que son esenciales para ella.

“Las cualidades más importantes para ella son alguien que valora a la familia, es solidario, divertido, romántico, disfruta de las cosas simples y también es trabajador”, dijo una fuente. “Alguien que valora a la familia ante todo porque es madre de cuatro hijos”.

Las afirmaciones se hicieron públicas luego de que Kim fue vinculada con el cantante colombiano Maluma, a raíz de unas fotografías que compartió en sus historias de Instagram junto al artista durante una fiesta en Miami el sábado 17 de abril de 2021.

Sin embargo, las fuentes de Page Six aclararon las especulaciones y dijeron que Kim y Maluma “son solo amigos”. “Miami la otra noche fue muy divertida”, dijo una fuente. “Se sintió genial estar afuera y ciertamente había gente tratando de coquetearle esa noche, pero ella no le estaba prestando atención y simplemente le encantaba pasar una noche divertida con viejos amigos”.