Kim Kardashian coincidió con Maluma durante una noche llena de celebraciones en Miami Beach, Florida. La socialité de 40 años compartió algunas imágenes de su encuentro con el cantante colombiano desde las historias de su perfil de Instagram.

Maluma también compartió algunas fotos de la inauguración de The Goodtime, el nuevo hotel que fue presentado por el rapero Pharrell Williams y el empresario Dave Grutman, el sábado 17 de abril de 2021, y donde coincidió con la famosa hermana del clan Kardashian además de otras celebridades.

La fundadora de KKW Beauty fue una de las invitadas de mayor perfil en el evento, donde además coincidió con Victoria Beckham, quien cumplía años ese día y estuvo acompañada de su esposo David Beckham, que también celebraba el inicio de temporada de su club de fútbol Inter Miami, detalló La Vanguardia.

Cuando finalizó la inauguración del hotel, los invitados se reunieron para festejar en un club de Miami, donde no había ningún tipo de norma sanitaria a pesar de la pandemia de Covid-19 y la multitud de personas dentro del lugar, destaca Infobae.

Maluma en las historias de Kim Kardashian

✨el poder de mi rey✨ pic.twitter.com/fONWF2I9tX — Frida (@malumaftdanna) April 17, 2021

La noche de fiesta de Kim Kardashian

Durante la noche, Kim Kardashian se mantuvo acompañada de sus amigos y mientras estuvo en la inauguración del hotel hizo relucir su imponente figura con un mini vestido Christian Dior dorado que tiene un corte que va desde el escote hasta el área del torso.

“Kim llegó con sus amigos Stephanie Shepherd, Jonathan Cheban y Simon Huck”, dijo un testigo al portal de entretenimiento E! News.

“Estaba sentada en una cabaña VIP. Estaba charlando con todo el que veía e, incluso, se detuvo para tomarse fotografías con Maluma, David Beckham, Victoria Beckham, Pharrell, David Grutman y su esposa Isabela Grutman”.

Más tarde esa misma noche, Kim y sus amigos fueron al club nocturno LIV, que también pertenece a Grutman. Su segunda vestimenta consistió en un top corto blanco ajustado de manga corta y una minifalda del mismo color, acompañada de unos tacones envolventes distintos y su largo cabello suelto.

La estrella de “Keeping Up with the Kardashians” tomó sus historias de Instagram para compartir algunos videos de la fiesta que concluyó su noche, y sobre uno de los clips escribió en mayúsculas: “NO ESTOY BIEN”.