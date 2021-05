Kim Kardashian reveló la misteriosa identidad detrás de una cuenta parodia conocida como "Libro Negro de Nori" y que lleva el nombre de su hija North West. Lejos de molestarse la famosa estrella de televisión tomó con humor y compartió con la joven.

Luego de mostrarse preocupada por quién se escondía detrás de la cuenta en Instagram que se dedica a imitar frases y una voz que se supone es la de su hija mayor, llamó a varias amigas para intentar sacarle si algunas de ellas manejaba el falso perfil, pero fue en vano.

Fue entonces cuando se dedicó a hacer un trabajo serio de investigación hasta dar con el paradero del escurridizo usuario. Descubrió que quien utilizaba el nombre de su hija es una chica llamada Natalie Franklin, la contactó y comió junto a ella en el episodio de “Keeping Up With the Kardashians” el pasado 13 de mayo.

Esto dijo Kim Kardashian sobre la imitadora de su hija

Ambas publicaron el encuentro en las redes sociales, Kim Kardashian en su perfil oficial y Natalie en su falsa cuenta, pero con una foto real de ella y de la exesposa de Kanye West.

“Conoce a Natalie, también conocida como @norisblackbook, que comenzó esa cuenta por diversión y está al tanto de la personalidad de North!”, escribió la madre de North West en la publicación.

“¡Todo es divertido y muy feliz de poder conocer a la súper talentosa escritora histérica Natalie! ¡El episodio de esta noche de #KUWTK fue muy divertido tratando de descifrar el código para descubrir quién es realmente el Libro Negro de Nori!”, añadió.

Por su parte, la joven experta en redes sociales agradeció a Kim la “increíble experiencia” y “el gran momento”. “Gracias a todos los lectores por mantenerse al día con el Libro Negro de Nori durante todos estos años. Me alegro mucho de que les guste esta cuenta. ¡Nos lo pasamos bien aquí!”, comentó.

“Gracias a toda la pandilla de Kardashian y Jenner por ser tan buenos deportistas. Los amo a cada uno de ustedes, de verdad. ¡Sobre todo gracias a la Srta. North West por haber nacido! ¡Ella es un ícono, es una leyenda y es el momento! ¡Te debo todo! ¡Seguiré escribiendo NBB mientras North me lo permita!”, agregó en el comentario.

Más de un millón de seguidores

El perfil de Natalie, que al día de hoy suma más de un millón de seguidores, se dedica a recrear con humor momentos destacados de la vida de Kim Kardashian y su familia, visto y narrado desde la perspectiva de la pequeña North West.

“Mi mamá es una superestrella de una película casera”, menciona con humor negro en la descripción del perfil.

En una de las publicaciones, la joven bromeó con demandar a Kim por un peinado de dos moños que le hizo. “¡Hola, chicos! ¿Puedes decirme quién hizo esto? Solo necesito saber a quién demandar. Gracias por adelantado”, dijo con humor.

Todo sobre Kim Kardashian

Todo sobre Famosos