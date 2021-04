La empresaria Kim Kardashian está disfrutando al máximo de sus cuatro hijos. Así lo hace notar en sus últimas publicaciones en su cuenta de Instagram, donde en la mayoría de las veces está acompañada de los pequeños.

Recientemente, la estrella del programa “Keeping Up with the Kardashians” publicó un par de imágenes familiares en instagram. “Escondido con fuerza, es mi corazón donde te quedarás. Mañana te amaré aún más que hoy”, escribió.

Kim Kardashian y su mensaje para North

La modelo, de 40 años, no solo se muestra cómo una madre abnegada y entregada al cuidado de sus hijos, también deja ver los momentos más divertidos que pasa junto a los pequeñines.

Kim Kardashian se tomó un tiempo para compartir una de las travesuras de su hija mayor, North, quien se realizó una cicatriz ficticia en el rostro utilizando su maquillaje.

“¡Mi bebé creativo! Estaba probando algunos looks de maquillaje que cree que debería hacer para algunas sesiones”, comentó en la fotografía en la que aparece North, de siete años, con la cara marcada en forma de relieve.

“También estaba probando trucos de maquillaje con efectos especiales y usó un pañuelo de papel en la mejilla y lo cubrió con base para que pareciera una cicatriz. ¡Me encanta ver los looks que crea!”, añadió en el texto.

Una madre billonaria

La travesura de su hija primogénita no es algo que preocupe a Kim Kardashian, pues hace unos días se convirtió en una madre billonaria. La revista Forbes reveló que posee una fortuna valorada en mil millones de dólares producto de sus marcas de cosmético y lencería, KKW Beauty y Skims, del reality y de su trabajo como modelo.

Kardashian dijo sentirse “bendecida”, de pertenecer al selecto grupo de millonarios que difunde la editorial, en unas declaraciones al famoso medio de espectáculos TMZ.

La socialité tiene cuatro hijos en común con el rapero Kanye West: North, Saint, Chicago y el menor, Psalm. Desde el pasado mes de febrero, enfrenta un proceso de divorcio en aparente calma.

