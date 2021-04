Pasaron 10 años desde que Jaden Smith llegó a China para convertirse en "Karate Kid". De la mano de Jackie Chan, el hijo de Will Smith conquistó las pantallas con la versión del clásico de artes marciales y se enfrentó a un rival asiático por el amor de Mei Ying.

Fue Zhenwei Wang, un desconocido atleta chino de 15 años, quien encarnó a Cheng Lu, el enemigo de Dre Parker, interpretado por Jaden Smith. Entonces, el adolescente chino debió superar a 10 mil aspirantes que asistieron a las intensas sesiones de casting que se realizaron en China.

Antes de actuar en "Karate Kid", Wang nunca había estado frente a una cámara. Por ello, sabe del privilegio que tuvo al compartir con artistas de talla mundial como Jackie Chan y el hijo de Will Smith. En sus redes sociales, tiene recuerdos sobre su participación en el film.

"Will Smith, Jackie Chan, Jaden Smith, Wenwen Han y yo en la fiesta posterior al estreno de Karate Kid celebrada en Mann Village Theatre el 7 de junio de 2010 en Westwood, California. ¡Gracias por ser los mejores coprotagonistas que un matón de patio de la escuela podría tener!”, escribió en su Instagram.

El presente del rival del hijo de Will Smith

"Karate Kid" significó para Zhenwei Wang la fama y el inicio de una carrera en el cine que no se ha detenido. Dos años después, participó en la serie de televisión de comedia "Movie Martial Arts vs. Reality". También actuó en "Kung Fu Yoga" (2017), de nuevo con Jackie Chan y "Song of the Assassins" (2018).

En 2020 compartió otra vez crédito con el famoso actor chino en "Vanguard", estrenada el 30 de septiembre de 2020 en los cines de la República de China. Mientras que para este año se anunció la participación en dos proyectos: "Project X-Traction" y "The Yin Yang and the Treasure".

Su transformación física es evidente y en su cuenta oficial en Instagram muestra cómo se entrena; además de sus habilidades para las artes marciales.

Con 25 años, Zhenwei Wang sigue abriéndose paso en la industria cinematográfica de su país con papeles en cintas de acción, donde puede brillar con su pasión por la actuación.

