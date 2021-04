La cantante mexicana Alejandra Guzmán rompió el silencio y salió en defensa de su padre Enrique Guzmán ante las reveladoras declaraciones de su hija Frida Sofía, quien acusa a su abuelo de haber abusado de ella a la edad de 5 años.

Desde su cuenta Instagram, la "Reina del Rock" colgó un video en el que habló con preocupación de lo sucedido, pero desestimó lo dicho por su hija, a quien le pidió acudir a un buen terapeuta para lograr una solución en conjunto, detalló el diario El Comercio.

“Creo que es tiempo de que yo hable. Como madre he hecho todo lo que he podido para ayudar a mi hija, para acercarme a ella sin necesidad de cámaras ni de los medios. Es delicado, es muy triste ver a mi padre, comprendo por lo que está pasando, porque yo también estoy pasando por esas acusaciones sin bases, que no son justas”, dijo en la grabación.

Además de pedir a los medios discreción en el manejo de este problema que afirmó es un asunto familiar, aseguró: “Pongo las manos en el fuego por mi padre que me ha dado y enseñado a trabajar, y es un ejemplo para mí. Es un gran hombre”.

Con más de 1 millón 400 mil reproducciones, las palabras de “La Guzmán” encontraron la desaprobación de la mayor parte de sus seguidores, quienes le reprochan por no creer en las acusaciones de abuso sexual expresadas por su hija. En el debate en las redes, los fans de Frida Sofía recordaron cuando Enrique Guzmán tocó de forma indebida a Véronica Castro.

Esta fue la repuesta de la hija de Alejandra Guzmán

La hija de la intérprete de “Hacer el amor con otro” no se quedó callada y respondió al comunicado de su madre, con una publicación desde sus redes sociales en la que le recordó los abusos que vivió su abuela y que la propia diva aprobó se contara en su bioserie “Silvia Pinal, frente a ti”, publicó el diario Milenio.

Frida Sofía respondió así a su famosa madre: “Mamá vi tu comunicado, lo único que te puedo decir es que me entristece que sigas con la farsa y decir eso de mi abuelo, cuando sabes perfecto quién es él. Sabes que violaba y le pegaba a puñetazos a mi abuela, llorabas de pensar en sus ojitos morados, a ti te tiró los dientes, siempre abusó de ti en todos los sentidos y sales a decir semejante discurso tan absurdo y fuera de la realidad”, escribió la joven cantante.

Frida a sus 29 años manifestó que decidió romper la “cadena del silencio” y no callar más los abusos que vivió, pues está dispuesta a sanar.

“Conmigo se rompe la cadena de silencio, la negación de abuso, el esconder (lo que no se puede). No puedes tapar el sol con un dedo, the truth will set you free. Yo me quiero sanar y espero que tu también lo quieras hacer en un futuro no muy lejano, para que logres estar bien y con la mente clara”.

Los medios siguen haciendo eco de las declaraciones de Frida Sofía, y Enrique Guzmán, por su parte, negó las acusaciones al ser entrevistado en el programa de televisión "Ventaneando", por la periodista Paty Chapoy. Con lágrimas en los ojos dijo que nunca "ha tocado indebidamente a su nieta", pero también descalificó a la joven al señalar que todo se debe a que "Frida busca dinero con esa entrevista", pues Alejandra le eliminó unos ingresos para su manuntención.

