Un nuevo escándalo llega a la dinastía Pinal, después que la hija de Alejandra Guzmán, Frida Sofía, acusara a su abuelo Enrique Guzmán de abusar de ella cuando tan solo tenía 5 años.

Alejada por más de 2 años de todos los integrantes del clan Pinal-Guzmán, la polémica artista que ha protagonizado múltiples acusaciones contra su madre, a quien no ve ni habla; ahora deja atónitos a muchos al revelar una grave situación familiar de su infancia.

La cruda declaración sale a luz en una entrevista realizada por el periodista Gustavo Adolfo Infante en el programa “De Primera Mano”, en donde la joven cantante cuenta su verdad después de más de 20 años.

La verdad de la hija de Alejandra Guzmán

Con lágrimas en los ojos, Frida Sofía, a sus 29 años, se atrevió a contar que durante su infancia, presuntamente fue víctima de abuso sexual, cuando el conocido artista “tocaba sus partes íntimas”, detalló Infobae.

De manera pausada, habló de su experiencia cuando niña. “Mira, me pongo a temblar porque tengo mucho que decir de eso, fue un hombre muy asqueroso, muy abusivo, siempre me daba miedo, me hizo cosas feas, dijo al iniciar su relato.

"¿Que te hizo? Es tu verdad", preguntó el periodista Gustavo Adolfo. “Me manoseó (...) desde los 5 años”, dijo de forma categórica Frida Sofía al confesar que odia a su abuelo. “Lo odio. Y más por como (...) el pasado deja eso. Ahorita me quedo así de: ‘Andale, si el mundo supiera’. Es un delito", dijo y luego comentó: ¿Sabes qué es lo más asqueroso de todo?”.

“Cuando estás tan chiquita y te dicen que esto es lo que abuelito le hace a su nieta que la quiere. A esa edad no tienes ni idea, no tienes conciencia, se vuelve algo normal. Qué asco, pero es como que alguna vez ya se empieza a sentir rico o algo, porque te están tocando tus parte íntimas”, mencionó.

La hija de Alejandra Guzmán aseguró que nunca dijo nada, porque llegó a cuestionarse sobre este abuso y luego se repitió con “unos novios de su madre”. “¿Entonces yo estoy enferma o qué onda? Pero de repente me empezó a pasar otra vez con todos los novios de mi mamá (...) bueno, no los novios, lo que tenía cuando entraban al pinche hotel".

Enrique Guzmán descalifica a su nieta

Ante la delicada acusación de su nieta, Enrique Guzmán optó por descalificar a Frida Sofía al poner en duda su estado mental; además de criticar al moderador del programa “De Primera Mano”, citó el diario Milenio.

Haciendo uso de sus redes sociales, el reconocido cantante mexicano de 78 años escribió en su Twitter un mensaje: “Me preocupa mucha la inestabilidad mental de @fridasofia y lo estúpido de @gustavoadolfo, un hombre que me conoce perfectamente”.

Me preocupa mucho la inestabilidad a mental de @fridasofia y lo estupido de @gustavoadolfo un hombre que que me conoce perfectamente — Enrique Guzmán (@enriqueguzman) April 7, 2021

A esto agregó nuevas declaraciones desde el programa “Sale el Sol”, en las que se burló de las acusaciones de la joven.

“No le hagas mucho caso, porque mañana dice que es primera cantante del Metropolitan Opera House (...) En su locura, pero bien, está bien. ¿Qué quieres que te diga? ¿Me gana la risa? Sí, me gana la risa”, afirmó al desestimar las acusaciones de su nieta.

