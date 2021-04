El padre de Alejandra Gumzán, el cantante Enrique Gúzman, sigue en el centro de la polémica luego de que su nieta Frida Sofía revelara que sufrió abusos de él cuando apenas tenía cinco años. Ahora salen a la luz varios videos, donde el intérprete aparece tocando de manera indebida a la actriz Verónica Castro.

En unas contundentes declaraciones con el periodista Gustavo Adolfo Infante, la hija de Alejandra Guzmán dio detalles sobre su relación con su abuelo materno. “Lo más asqueroso de todo es que cuando estás tan chiquita y te dicen que esto es lo que un abuelito le hace a su nieta que la quiere, y a esa edad no tienes ni idea, no tienes conciencia, y se vuelve algo normal”, dijo.

El video con Verónica Castro

Para sumar al escándalo, seguidores de Frida Sofía difundieron en las redes sociales un video de Verónica Castro entrevistando al famoso cantante en su programa "Mala Noche, No".

Durante la conversación, se puede ver a Enrique Guzmán cuando pasa de manera intencional su mano por el pecho de Verónica, quien reaccionó de inmediato tratando de esquivarlo.

También fue divulgada otra entrega del mismo programa, donde el músico aparece con su hija Alejandra Gúzman, que entre risas lo acusa de ser un mano suelta. "Cuando viene hay que estarle agarrando las manos porque...", dice la rockera.

"¿También contigo?", acotó Verónica Castro recordando el incidente anterior. Este sin embargo se justificó diciendo: "Ni modo que me culpen por esto, es mi hija y está buenísima”.

Apoyo a Frida Sofía en las redes sociales

Las declaraciones de Frida Sofía causaron revuelo y los fans de la joven crearon la etiqueta #YoSiTeCreoFrida, para difundir mensajes en apoyo a ella en las redes sociales. "Este caso una vez más nos hace darnos cuenta que no estamos solas. Frida no estás sola, y NO estás loca por alzar la voz”, se puede leer en una de las publicaciones.

“¡Admiración total para Frida #YoSiTeCreoFrida. En #PennyLiWord creemos en la palabra de Frida, no hay que ser muy inteligentes para discernir sobre este tema! ¡Las mujeres no se tocan!, comentó otro usuario.

