Esta vez no fueron ni las polémicas ni comentarios desafortunados ni los cambios físicos los que pusieron en la noticia a la exchica reality Oriana Marzoli, sino que un doloroso accidente, según ella misma mostró.

A través de su cuenta de Instagram, donde constantemente comparte su diario vivir con sus más de 2 millones de seguidores, la venezolana radicada en España mostró imágenes que dejaron preocupados a sus seguidores.

En sus historias, la ex “Amor a prueba” y “¿Volverías con tu ex?” dio a conocer las fuertes quemaduras que sufrió en sus manos.

“Joder, no sabéis qué dolor. Me he quemado con el aire caliente del horno al abrirlo. Horrible”, escribió junto a una foto donde se ven las lesiones.

Instagram

Cómo quedó

Mas tarde, mostró que la situación había evolucionado bien, sin embargo, grandes ampollas quedaron en sus dedos producto del accidente casero.

“Por cierto, este es el estado actual de mis dedos, pero ya me estoy poniendo una pomada. Gracias por las recomendaciones”, contó.

Instagram

“Así tengo los dedos ahora. En el meñique me ha explotado la ampolla, así que ya no tengo nada, solo algo rojo. Y en el anular sí que tengo las dos ampollas”, dijo más tarde, también mostrando la crema que ha usado para sanar.

Instagram

Todo sobre Famosos