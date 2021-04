Como ya pasa casi siempre con las publicaciones de Denise Rosenthal, la subida recientemente por la cantante chilena estaba causando furor en la red social, donde cuenta con más de tres millones de seguidores.

Resulta que la intérprete de “Cambio de piel” subió una imagen donde aparece en la playa en topless, mientras su largo cabello cubría sus pezones sin que estos se vieran.

Sin embargo, al parecer la imagen transgredió las normas de la red social y fue censurada y bajada de la plataforma, lo que obligó a la cantante a publicar nuevamente la foto, esta vez editada con brillo en sus pechos para que no fuera nuevamente bloqueada.

A pesar de lo rápido en que sucedió todo, la acción de la red social no pasó desapercibida por sus seguidores que, de inmediato, comentaron su enojo con Instagram por censurar la imagen original.

“¡Por qué te la borraron! No se veía nada... (y aunque se viera, da igual)” y “NO puedo creer que te hayan borrado la foto”, fueron algunos de los mensajes que le dijeran, ante los cuales la artista respondió “heavy”.

Las respuestas de su novio

La publicación definitiva de Rosenthal fue acompañada de la frase “yo sé que por mi tú estás _____”, como parte de la letra de un posible nuevo tema y como invitación a que sus seguidores completaran la frase.

Sin embargo, fue su futuro marido Camilo Zicavo quien sorprendió con osados comentarios y le respondió que estaba “loquito”, “babitas”, “enamorado” y “empotado” por ella.

Pero el cantante de la Moral Distraída no quedó solo en eso, ya que además mostró su "enojo" por la censura a Denise de una manera muy particular. El músico subió una foto imitando la de su novia, con sus tetillas también censuradas, ante lo que la cantante respondió con risas y un "free the nipple everybody".

Sin embargo, como manera de demostrar el sexismo de la red social, el cantante también etiquetó a Instagram diciendo "bájenme la waas po (sic)".

