Los reconocidos periodistas chilenos Consuelo Saavedra y Felipe Bianchi estuvieron juntos durante 11 años, de los cuales seis los vivieron estando casados.

En un programa de Canal 13, el comunicador ligado al mundo deportivo abordó los motivos del quiebre y cómo es su relación en la actualidad con su exesposa, quien está casada con el exministro Andrés Velasco desde el año 2003.

"Ya no estaba enamorado"

Sobre su separación, Bianchi reveló que "no terminamos peleados, aunque podríamos haber terminado peleados por mi culpa, porque la Consuelo con justa razón terminó enojada".

"Yo siempre he pensado, para mi lado o para el otro, que a veces te puedes enamorar de otra persona no más", señaló el periodista, quien a renglón seguido confesó que en la última etapa de su matrimonio ya no sentía lo mismo por Saavedra.

Felipe Bianchi y Consuelo Saavedra cuando estaban casados

"Ya no estaba enamorado de la Consuelo, porque estaba con otra persona, claramente. Entonces era muy complicado, pero fue terrible, igual como cualquier separación fue súper doloroso. Yo ahí lloré mucho, aunque tú vas a decir el hueón patudo, pero porque a uno todo le da pena", rememoró.

De hecho, contó que intentaron volver durante un año e incluso fueron a una terapia de pareja. Sin embargo, a él lo terminaron echando de la consulta porque no le importaban los consejos que le entregaban en las sesiones.

Ya en 2003, cuando Consuelo Saavedra rehizo su vida con Andrés Velasco, reveló que se alegró por su exesposa. "Seguramente salió ganando porque Andrés es mucho más buenmozo que yo. Y eso no sé si es tranquilizador, pero me alegro que ella sea feliz, que lo esté pasando bien", remató.

El presente de Bianchi

Felipe Bianchi se encuentra actualmente casado con la empresaria María Teresa Undurraga, con quien ya se conocían antes que comenzaran a "pololear", por un grupo de amigos en común. Ella recordó que en el 2000 en una fiesta se toparon y bailaron "toda la noche".

A los meses después de este hecho, el comentarista deportivo se separó y se juntó con Undurraga, quien ya tenía una hija al momento de casarse con Bianchi.

Bianchi con la hija de su esposa

