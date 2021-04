Gerard Piqué, el defensa central del Barcelona y esposo de Shakira, reconoció que sus hijos, Milán (8) y Sasha (6), viven bajo una “presión excesiva” debido a la fama y el reconocimiento mundial de sus papás.

El futbolista, de 34 años, expuso durante una entrevista para el programa Nexes del canal catalán TV3 que su padre, Joan Piqué, nunca le permitió una victoria que no se mereciera y partió de ese recuerdo para explicar por qué él sí prefiere dejar ganar a sus hijos, según informó Infobae.

“A vuestros hijos, claro... tienen un padre número uno y una madre número uno. Debe ser muy difícil para ellos, a veces”, dijo.

“Tienes que saber balancear como padres. Recuerdo que mi padre no me dejaba ganar nunca y en cambio, con la Shaki a veces les dejamos ganar porque entendemos que ellos tienen un contexto completamente diferente a lo que yo o ella tuvimos, que eran padres no conocidos, no teníamos esta presión. Nuestros hijos viven con una presión excesiva”, aseguró Piqué.

Shakira y Piqué permiten que sus hijos ganen

Para Gerard Piqué es muy importante que, durante la crianza de sus hijos con Shakira, estos puedan sentir la satisfacción de una victoria personal en cualquier tipo de eventualidad familiar.

“Jugando al fútbol con Milán o Sasha los dejas ganar, porque si ya les costará tanto o tendrán esta presión para ganar fuera de casa, 'osti', que sientan que tienen estas victorias personales dentro”, comentó el defensa del Barcelona.

Piqué recordó también el día que finalmente logró ganarle a su padre.

“El día que conseguí ganarle por primera vez pensé: ‘nunca más te dejaré ganar’. Era una victoria que en realidad era una tontería, pero para mí fue importante”, expresó.

Shakira y Gerard Piqué tienen 11 años juntos. Se conocieron antes de ir al Mundial de fútbol Sudáfrica 2010, donde la cantante barranquillera de 44 años protagonizó la inauguración de la copa mientras que el futbolista la ganó junto a la Selección Española.